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Bayram tatilinde kısa çalışma ödeneği alınacak mı? Bayram tatili kısa çalışma ödeneğine dahil mi?

2020-05-21 21:11:39
Bayram tatilinde kısa çalışma ödeneği alınacak mı? Bayram tatili kısa çalışma ödeneğine dahil mi?

Bayram tatilinde kısa çalışma ödeneği verilir mi? Bayram tatilinde kısa çalışma ödeneği yapılacak mı? Kısa çalışma ödeneği alan çalışana bayram tatilinde de ödeme yapılacak mı? Kısa çalışma ödeneği alana bayramda da ödeme yapılacak mı? Bayram tatili kısa çalışma ödeneğine dahil mi? Sorularını kısa çalışma ödeneği alanlarca merak edilmekte. İşte kısa çalışma ödeneği bayram tatili haberine ilişkin detaylar.

#1
Foto - Kısa çalışma ödeneği, kısa çalışma başvurusu yapılan işyerlerindeki işçilere İŞKUR tarafından işsizlik sigortası fonundan ödenen paradır.

Kısa çalışma ödeneği, kısa çalışma başvurusu yapılan işyerlerindeki işçilere İŞKUR tarafından işsizlik sigortası fonundan ödenen paradır.

#2
Foto - İşverenlerin işçilerine ücret ödeyemez duruma gelmemesi adına koronavirüs pandemisi zorlayıcı neden olarak kabul edildi.

İşverenlerin işçilerine ücret ödeyemez duruma gelmemesi adına koronavirüs pandemisi zorlayıcı neden olarak kabul edildi.

#3
Foto - İşyeri kapatılan ya da çalışma süreleri azalan işverenlerin kısa çalışma uygulamasına başvurması sağlandı.

İşyeri kapatılan ya da çalışma süreleri azalan işverenlerin kısa çalışma uygulamasına başvurması sağlandı.

#4
Foto - Kısa çalışma ödeneği işçinin son 12 aydaki prime esas kazançlarının yani brüt ücretinin ortalamasının yüzde 60’ıdır.

Kısa çalışma ödeneği işçinin son 12 aydaki prime esas kazançlarının yani brüt ücretinin ortalamasının yüzde 60’ıdır.

#5
Foto - Peki bayram tatilinde kısa çalışma ödeneği alınacak mı?

Peki bayram tatilinde kısa çalışma ödeneği alınacak mı?

#6
Foto - Bayram tatilinde kısa çalışma ödeneği verilir mi?

Bayram tatilinde kısa çalışma ödeneği verilir mi?

#7
Foto - “İşyeri faaliyetini tamamen durdurmuş ve kısa çalışma ödeneğine müracaat etmişse, bu kapsamda da çalışan ödenek alıyorsa bayram tatili de olsa kısa çalışma ödeneği verilir.

“İşyeri faaliyetini tamamen durdurmuş ve kısa çalışma ödeneğine müracaat etmişse, bu kapsamda da çalışan ödenek alıyorsa bayram tatili de olsa kısa çalışma ödeneği verilir.

#8
Foto - İşyeri faaliyetini azaltmışsa ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmışsa çalışan bayram tatilinde maaş alabilir mi?

İşyeri faaliyetini azaltmışsa ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmışsa çalışan bayram tatilinde maaş alabilir mi?

#9
Foto - Eğer çalışan bayram tatilinde çalışıyorsa ücreti ödenir hem de bayram tatilinde çalıştığı için fazla ödeme alır.

Eğer çalışan bayram tatilinde çalışıyorsa ücreti ödenir hem de bayram tatilinde çalıştığı için fazla ödeme alır.

#10
Foto - Sokağa çıkma yasağında işveren çalışana ya ‘yıllık izin kullan’ ya da ‘ücretsiz izne ayrıl maaş alma’ diyebilir mi?

Sokağa çıkma yasağında işveren çalışana ya ‘yıllık izin kullan’ ya da ‘ücretsiz izne ayrıl maaş alma’ diyebilir mi?

#11
Foto - İşveren çalışana böyle bir seçenek sunamaz. Ücretsiz izin verirse de maaşını ödemek durumunda.”

İşveren çalışana böyle bir seçenek sunamaz. Ücretsiz izin verirse de maaşını ödemek durumunda.”

#12
Foto - Koronavirüs nedeniyle kısa çalışmaya gidilen işyerlerinde son 60 gündür iş sözleşmesi bulunmayan ve son 3 yıl içerisinde en az

Koronavirüs nedeniyle kısa çalışmaya gidilen işyerlerinde son 60 gündür iş sözleşmesi bulunmayan ve son 3 yıl içerisinde en az

#13
Foto - 450 gün işsizlik sigortası primi ödenmemiş işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmiyor.

450 gün işsizlik sigortası primi ödenmemiş işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmiyor.

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