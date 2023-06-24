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Türkiye
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Bayram tatili yolunda kontak kapattılar

2023-06-24 07:08:49
Bayram tatili yolunda kontak kapattılar

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli Dilovası geçişinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - Bayram tatili yolunda kontak kapattılar

9 günlük bayram tatili için yola koyulan çok sayıda araç trafiğin durmasıyla kontak kapattı.

#2
Foto - Bayram tatili yolunda kontak kapattılar

Kaza, Kuzey Marmara Dilovası geçişi Liman Kavşağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

#3
Foto - Bayram tatili yolunda kontak kapattılar

Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması neticesinde 4 şeritli yolun 2 şeridi kapandı.

#4
Foto - Bayram tatili yolunda kontak kapattılar

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Bayram tatili yolunda kontak kapattılar

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#6
Foto - Bayram tatili yolunda kontak kapattılar

Araçlarda bulunan 2’si çocuk 5 kişi ambulanslarla Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

#7
Foto - Bayram tatili yolunda kontak kapattılar

Kazadan dolayı yaklaşık 2 saat boyunca yol trafiğe kapatıldı. Tatil yolunda olan sürücüler kontak kapatmak zorunda kaldı. Kuzey Marmara Otoyolu ekiplerinin çalışmaları neticesinde kazalı araçlar bölgeden kaldırıldı. Ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

#8
Foto - Bayram tatili yolunda kontak kapattılar

Kaza sonrası Kuzey Marmara'daki araç trafiği dron ile havadan da görüntülendi. Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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