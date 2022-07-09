2022-07-09 09:51:11 Bayram namazında camiler doldu taştı!
MALATYA
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BALIKESİR
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BURSA
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İSTANBUL - AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ
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KIRIKKALE
KIRŞEHİR
ŞANLIURFA
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KAHRAMANMARAŞ
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YOZGAT
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AFYONKARAHİSAR
ANKARA
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İSTANBUL FATİH CAMİSİ
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İSTANBUL - BÜYÜK ÇAMLICA CAMİSİ
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