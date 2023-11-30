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Teknoloji-Bilişim
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Bayraktar TB3'e yeni rakip! Resmen duyurdular

2023-11-30 08:42:03
Bayraktar TB3'e yeni rakip! Resmen duyurdular

Bayraktar TB3'ün yeni rakibinden haber var. Flexrotor İHA peş peşe havalanıp kritik testler yaptı.

#1
Foto - Bayraktar TB3'e yeni rakip! Resmen duyurdular

İHA teknolojisinde yeni bir yarış sahası olan deniz kuvvetlerine entegre sistemlerde gelişmeler devam ediyor!

#2
Foto - Bayraktar TB3'e yeni rakip! Resmen duyurdular

Faaliyet esnasında Basra Körfezi’nde bulunan USS Indianapolis (LCS 17) güvertesinde gerçekleştirilen test, sistemin ABD donanması tarafından Orta Doğu’da kullanılmasının arzulandığı anlamını taşıyor.

#3
Foto - Bayraktar TB3'e yeni rakip! Resmen duyurdular

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı Görev Gücü 59’un komutanı Tuğamiral Colin Corridan, İHA’ların deniz üzerinde görüntü alma kapasitelerini genişletmekteki önemine dikkat çekerek, "Muharip unsurlarımızın operasyon ortamını daha derinlemesine anlamak için yenilikçi yöntemlere ihtiyacı var." ifadelerinde bulundu.

#4
Foto - Bayraktar TB3'e yeni rakip! Resmen duyurdular

Dikey iniş kalkış (VTOL) becerileriyle tanınan Flexrotor İHA bünyesinde; istihbarat, gözetleme, hedef edinme ve keşif (ISTAR) işlevleri de barındırıyor.

#5
Foto - Bayraktar TB3'e yeni rakip! Resmen duyurdular

120 kilometre iletişim menziline sahip olan İHA’lar, 30 saatten fazla süre boyunca sürekli havadan gözetleme sağlayabiliyor.

#6
Foto - Bayraktar TB3'e yeni rakip! Resmen duyurdular

Flexrotor İHA ayırca kalkış sonrası otonom uçuş ve gelişmiş iletişim ağı gibi bazı kritik sistemlere sahip.

#7
Foto - Bayraktar TB3'e yeni rakip! Resmen duyurdular

İHA'nın diğer insansız platformlarla entegrasyon yeteneklerinin, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD Donanması adına üst düzey bir kazanım olması planlanıyor.

#8
Foto - Bayraktar TB3'e yeni rakip! Resmen duyurdular

Gelişen İHA teknolojisi, deniz operasyonlarında insansız platformların rolünü artırarak denizcilikteki zorluklara daha etkili çözümler sunuyor. İHA'ların deniz operasyonlarına entegrasyonu, tüm dünyada üzerine çalışılan ve teknoloji üretilen bir konsept olarak dikkat çekiyor. Kaynak: SAVUNMA TR

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