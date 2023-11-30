2023-11-30 08:42:03 Bayraktar TB3'e yeni rakip! Resmen duyurdular
Bayraktar TB3'ün yeni rakibinden haber var. Flexrotor İHA peş peşe havalanıp kritik testler yaptı.
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Bayraktar TB3'ün yeni rakibinden haber var. Flexrotor İHA peş peşe havalanıp kritik testler yaptı.
İHA teknolojisinde yeni bir yarış sahası olan deniz kuvvetlerine entegre sistemlerde gelişmeler devam ediyor!
Faaliyet esnasında Basra Körfezi’nde bulunan USS Indianapolis (LCS 17) güvertesinde gerçekleştirilen test, sistemin ABD donanması tarafından Orta Doğu’da kullanılmasının arzulandığı anlamını taşıyor.
ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı Görev Gücü 59’un komutanı Tuğamiral Colin Corridan, İHA’ların deniz üzerinde görüntü alma kapasitelerini genişletmekteki önemine dikkat çekerek, "Muharip unsurlarımızın operasyon ortamını daha derinlemesine anlamak için yenilikçi yöntemlere ihtiyacı var." ifadelerinde bulundu.
Dikey iniş kalkış (VTOL) becerileriyle tanınan Flexrotor İHA bünyesinde; istihbarat, gözetleme, hedef edinme ve keşif (ISTAR) işlevleri de barındırıyor.
120 kilometre iletişim menziline sahip olan İHA’lar, 30 saatten fazla süre boyunca sürekli havadan gözetleme sağlayabiliyor.
Flexrotor İHA ayırca kalkış sonrası otonom uçuş ve gelişmiş iletişim ağı gibi bazı kritik sistemlere sahip.
İHA'nın diğer insansız platformlarla entegrasyon yeteneklerinin, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD Donanması adına üst düzey bir kazanım olması planlanıyor.
Gelişen İHA teknolojisi, deniz operasyonlarında insansız platformların rolünü artırarak denizcilikteki zorluklara daha etkili çözümler sunuyor. İHA'ların deniz operasyonlarına entegrasyonu, tüm dünyada üzerine çalışılan ve teknoloji üretilen bir konsept olarak dikkat çekiyor. Kaynak: SAVUNMA TR
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