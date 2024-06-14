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Teknoloji-Bilişim
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Bayraktar TB3 rampa testini başarıyla geçti

2024-06-14 19:46:21
Bayraktar TB3 rampa testini başarıyla geçti

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 rampa testini başarıyla tamamladı.

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#1
Foto - Bayraktar TB3 rampa testini başarıyla geçti

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı başarılı testlerini sürdürüyor. BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bayraktar TB3'ün 53. test uçuşunda rampa kalkış testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

#2
Foto - Bayraktar TB3 rampa testini başarıyla geçti

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin ?’ünü ihracattan elde etti.

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Foto - Bayraktar TB3 rampa testini başarıyla geçti

2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

#4
Foto - Bayraktar TB3 rampa testini başarıyla geçti

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

#5
Foto - Bayraktar TB3 rampa testini başarıyla geçti

Son yıllarda gelirlerinin ?’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı.

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Foto - Bayraktar TB3 rampa testini başarıyla geçti

Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin ?.5’i ihracat kaynaklıdır. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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