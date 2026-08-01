Baykar’la ortaklık kurmuşlardı! Beklenmedik kararı aldılar: Savunma devi satılıyor
Savunma sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Baykar'ın İtalyan ortağı olan Leonardo, kritik bir satışa hazırlanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Savunma sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Baykar'ın İtalyan ortağı olan Leonardo, kritik bir satışa hazırlanıyor.
İtalyan savunma sanayi devi Leonardo, kısa süre önce bünyesine kattığı Iveco Defence Vehicles (IDV) şirketinin bir bölümünün satışı için Alman savunma şirketi Rheinmetall ile görüşmelerini sürdürüyor. Şirket yönetimi, taraflar arasında temasların devam ettiğini ancak henüz bağlayıcı bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı.
Leonardo Finans Direktörü Giuseppe Aurilio, Rheinmetall ile "centilmenlik anlaşması" olarak nitelendirilebilecek bir mutabakat bulunduğunu ifade ederken, resmi ve bağlayıcı bir sözleşmenin henüz imzalanmadığını söyledi. Aurilio, olası satışın masadaki tek senaryo olmadığını, şirketin farklı seçenekleri de değerlendirdiğini vurguladı.
Finansal sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Aurilio, IDV'nin özellikle askeri kamyon faaliyetlerinde güçlü bir büyüme yakaladığını ve kârlılığını artırdığını belirtti. Bu performansın, Leonardo'nun stratejik kararlarını daha geniş bir perspektifle değerlendirmesine imkan sağladığını dile getirdi.
Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Lorenzo Mariani ise IDV'nin bir bölümüne yönelik ilginin yalnızca Rheinmetall ile sınırlı olmadığını söyledi. Mariani, farklı şirketlerden de satın alma yönünde talepler aldıklarını belirterek tüm alternatiflerin değerlendirildiğini ifade etti.
Öte yandan Leonardo'nun, uzay alanındaki Bromo ortak girişimi için Thales ve Airbus ile birlikte rekabet otoritelerine sunulacak başvurular üzerinde çalıştığı açıklandı. Şirket, havacılık yapıları alanındaki yeniden yapılanma sürecini de sürdürüyor. Mariani, bu faaliyet kolunun gelecekte kurulması planlanan ortak girişim kapsamında yurt dışındaki varlığını genişleteceğini, ardından ilgili birimin şirket hesaplarından ayrıştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
CEO Mariani, havacılık yapıları iş koluna ilişkin ortak girişim planlarında herhangi bir değişiklik olmadığını ancak Orta Doğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle takvimin ertelendiğini belirtti. Ayrıca Mariani, 2026 yılına ilişkin finansal beklentilerde yapılan iyileştirmenin, şirketin uzun vadeli sanayi planında yer alan mali hedeflerin yeniden yukarı yönlü revize edildiği anlamına gelmediğinin de altını çizdi.
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