  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İtalya'yı deprem vurdu! Yıkım böyle görüntülendi Sıcaklık 40 dereceye çıktı: Sokağa adım atmaya korkuyorlar! Türkiye'ye oluk oluk petrol akacak: Dev anlaşma imzalandı Bakan Ersoy: Kıbrıs Barış Harekatı'nın aziz emanetine sahip çıkıyoruz Baykar’la ortaklık kurmuşlardı! Beklenmedik kararı aldılar: Savunma devi satılıyor Sıcak havadan bunalanlar soluğu raftingde aldı! Faruk Aktarlı’nın bütün serveti elinden uçtu! Vekalet verdi başına gelmeyen kalmadı Rusya'daki 3 petrol rafinerisi vuruldu Aziz Yıldırım büyük gelişmeyi duyurdu: Bu hafta bitiriyoruz
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye oluk oluk petrol akacak: Dev anlaşma imzalandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'ye oluk oluk petrol akacak: Dev anlaşma imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin imzaladığı yeni petrol anlaşmasını kamuoyu ile paylaştı.

1
#1
Foto - Türkiye'ye oluk oluk petrol akacak: Dev anlaşma imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldi.

#2
Foto - Türkiye'ye oluk oluk petrol akacak: Dev anlaşma imzalandı

Yapılan görüşmenin ardından Türkiye ile Irak arasında enerji alanındaki iş birliğini güçlendirecek kritik bir adım atıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ile Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında, Irak–Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı.

#3
Foto - Türkiye'ye oluk oluk petrol akacak: Dev anlaşma imzalandı

İmzalanan bir yıllık geçiş düzenlemesi kapsamında, boru hattının günlük 750 bin varillik kapasitesinin kullanılması öngörülüyor. Yaklaşık yarım asırdır iki ülke arasında stratejik bir enerji koridoru olarak hizmet veren hat için uzun vadeli yeni bir anlaşmaya yönelik çalışmaların da devam ettiği bildirildi.

#4
Foto - Türkiye'ye oluk oluk petrol akacak: Dev anlaşma imzalandı

Görüşmeye ve imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Alparslan Bayraktar, Irak petrolünü Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına güvenli ve kesintisiz ulaştıran bu hattın önemine dikkat çekti. Küresel petrol piyasalarındaki gelişmelerin de gösterdiği üzere hattın bölgesel ve küresel enerji arz güvenliği açısından her zamankinden daha stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti.

#5
Foto - Türkiye'ye oluk oluk petrol akacak: Dev anlaşma imzalandı

Bayraktar, temel hedeflerinin mevcut güçlü altyapıyı tam kapasiteyle değerlendirerek Irak’ın yanı sıra bölgenin enerji kaynaklarını da Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmak ve Türkiye-Irak enerji ortaklığında uzun vadeli, kapsamlı bir iş birliğini hayata geçirmek olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gürsel Tekin görevden alındı mı? CHP sözcüsü soruyu geçiştirdi...
Gündem

Gürsel Tekin görevden alındı mı? CHP sözcüsü soruyu geçiştirdi...

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, ‘İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane ilçe başkanının..
Cem Küçük hakkında son dakika gelişmesi
Gündem

Cem Küçük hakkında son dakika gelişmesi

Gazeteci Cem Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasından dolayı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi...
AB’nin risk faktörü kuralları 2 Ağustos’ta devrede: Yapay zekaya yasak ve sıkı denetim!
Dünya

AB’nin risk faktörü kuralları 2 Ağustos’ta devrede: Yapay zekaya yasak ve sıkı denetim!

Avrupa Birliği'nin yapay zeka sistemlerine yönelik şeffaflık ve risk faktörü yasasında yeni dönem 2 Ağustos'ta başlıyor. Yasa kapsamında kab..
Dilenmeye başlayan Yeni Parti’ye 5 kuruş bağış
Gündem

Dilenmeye başlayan Yeni Parti’ye 5 kuruş bağış

Yargı kararıyla Genel Başkan koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu’na bırakmak zorunda kalan, CHP’de barınamayacağını anlayınca çareyi YP’yi kurmakta..
2 parti birleşiyor! Yeniden Refahlı isim bombayı patlattı
Siyaset

2 parti birleşiyor! Yeniden Refahlı isim bombayı patlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Saadet Partisi ile yürütülen ittifak ve iş birliği görüşmelerinde önemli mesafe k..
Tutuklama talebi bu yüzden geldi: Sinem Dedetaş 260 milyonu da ruhsat rüşvetini de açıklayamadı
Gündem

Tutuklama talebi bu yüzden geldi: Sinem Dedetaş 260 milyonu da ruhsat rüşvetini de açıklayamadı

CHP’li Üsküdar Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Sinem Dedetaş’ın ifadesi ortaya çıktı. Çelişkili ifadeler sunan ve ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23