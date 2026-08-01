Türkiye'ye oluk oluk petrol akacak: Dev anlaşma imzalandı

Görüşmeye ve imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Alparslan Bayraktar, Irak petrolünü Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına güvenli ve kesintisiz ulaştıran bu hattın önemine dikkat çekti. Küresel petrol piyasalarındaki gelişmelerin de gösterdiği üzere hattın bölgesel ve küresel enerji arz güvenliği açısından her zamankinden daha stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti.