Türkiye'ye oluk oluk petrol akacak: Dev anlaşma imzalandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin imzaladığı yeni petrol anlaşmasını kamuoyu ile paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin imzaladığı yeni petrol anlaşmasını kamuoyu ile paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldi.
Yapılan görüşmenin ardından Türkiye ile Irak arasında enerji alanındaki iş birliğini güçlendirecek kritik bir adım atıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ile Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında, Irak–Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı.
İmzalanan bir yıllık geçiş düzenlemesi kapsamında, boru hattının günlük 750 bin varillik kapasitesinin kullanılması öngörülüyor. Yaklaşık yarım asırdır iki ülke arasında stratejik bir enerji koridoru olarak hizmet veren hat için uzun vadeli yeni bir anlaşmaya yönelik çalışmaların da devam ettiği bildirildi.
Görüşmeye ve imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Alparslan Bayraktar, Irak petrolünü Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına güvenli ve kesintisiz ulaştıran bu hattın önemine dikkat çekti. Küresel petrol piyasalarındaki gelişmelerin de gösterdiği üzere hattın bölgesel ve küresel enerji arz güvenliği açısından her zamankinden daha stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti.
Bayraktar, temel hedeflerinin mevcut güçlü altyapıyı tam kapasiteyle değerlendirerek Irak’ın yanı sıra bölgenin enerji kaynaklarını da Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmak ve Türkiye-Irak enerji ortaklığında uzun vadeli, kapsamlı bir iş birliğini hayata geçirmek olduğunu ifade etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23