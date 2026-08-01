‘Türkiye’den ne kadar uzaksa o kadar iyi’ dediler: Tayfun füzesi vurmasın diye üssün konumunu değiştirdiler

Türkiye'den atılabilecek TAYFUN, CENK, vb. hipersonik hıza çıkabilen balistik füzeler, Türkiye üzerinde seyreden uçar unsurlardan atılabilecek 300 ER gibi süpersonik hıza çıkabilen ve havadan atılabilen balistik füzeler, Türkiye'den atılabilecek GEZGİN, KARA ATMACA, vb. seyir füzeleri, Mavi Vatan veya Orta Akdeniz'de seyreden Türk savaş gemileri ve denizaltılarından atılabilecek GEZGİN, ATMACA, vb. uzun menzilli seyir füzeleri, Türkiye, Libya, MUGEM, TCG Anadolu, vb. noktalardan kalkabilecek olan KAAN, KIZILELMA, ANKA-III, vb. stealth karakterli engellenmesi zor, insanlı ve insansız savaş uçaklarından atılabilecek çok farklı tip ve sayıda mühimmat, Türkiye, Libya, vb. noktalardan atılabilecek 500km, 1.000km, vb. menzilli kamikaze dronlar.