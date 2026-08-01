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‘Türkiye’den ne kadar uzaksa o kadar iyi’ dediler: Tayfun füzesi vurmasın diye üssün konumunu değiştirdiler

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‘Türkiye’den ne kadar uzaksa o kadar iyi’ dediler: Tayfun füzesi vurmasın diye üssün konumunu değiştirdiler

F-35 savaş uçakları için yeni üs hazırlığı yapan ülkenin dikkat çeken hamlesini değerlendiren Askeri Stratejist Turan Oğuz, bu kararın temel nedeninin Türk füzelerinden kaçınmak olduğunu söyledi.

#1
Foto - ‘Türkiye’den ne kadar uzaksa o kadar iyi’ dediler: Tayfun füzesi vurmasın diye üssün konumunu değiştirdiler

Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin ABD'den tedarik edeceği 20 adet F-35 Lightning II savaş uçağı için hazırlıklar hız kazandı. Bu kapsamda ülkenin batısında bulunan Andravida'daki 117. Muharip Kanat Komutanlığı'nın, beşinci nesil savaş uçaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye çıkarılması amacıyla kapsamlı bir modernizasyon programı başlatılıyor.

#2
Foto - ‘Türkiye’den ne kadar uzaksa o kadar iyi’ dediler: Tayfun füzesi vurmasın diye üssün konumunu değiştirdiler

Yunan basınında yer alan bilgilere göre projeye dört büyük Yunan inşaat şirketi ilgi gösterdi. Ancak ihaleye katılacak firmaların yalnızca Yunan makamlarından değil, F-35 Joint Program Office (JPO) tarafından yürütülecek güvenlik ve yeterlilik denetimlerinden de geçmesi gerekecek.

#3
Foto - ‘Türkiye’den ne kadar uzaksa o kadar iyi’ dediler: Tayfun füzesi vurmasın diye üssün konumunu değiştirdiler

ABD makamlarının yapacağı incelemelerde şirketlerin yüksek güvenlik gerektiren projelerdeki tecrübeleri, mali yapıları, gizli bilgileri koruma kabiliyetleri ve proje takvimine uyum sağlayabilme yetenekleri değerlendirilecek. Bu kriterleri karşılayamayan firmalar ihale sürecine dahil olamayacak.

#4
Foto - ‘Türkiye’den ne kadar uzaksa o kadar iyi’ dediler: Tayfun füzesi vurmasın diye üssün konumunu değiştirdiler

Mevcut plana göre değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 2026 yılı sonuna kadar açık ihale ilan edilecek. Sözleşmelerin imzalanmasını takiben altyapı çalışmalarının 2027'nin son çeyreğinde başlaması öngörülüyor. Projenin tek bir yüklenici yerine, birden fazla Yunan şirketinin oluşturacağı konsorsiyum tarafından yürütülmesi de değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.

#5
Foto - ‘Türkiye’den ne kadar uzaksa o kadar iyi’ dediler: Tayfun füzesi vurmasın diye üssün konumunu değiştirdiler

Modernizasyon kapsamında Andravida Hava Üssü'nde F-35'lere özel bakım hangarları, yüksek güvenlikli uçak sığınakları, lojistik ve teknik destek tesisleri ile yeni mühimmat depoları inşa edilecek. Ayrıca görev planlama merkezleri, bilgi işlem altyapısı, taksi yolları, park alanları, meydan aydınlatmaları ve iniş destek sistemleri de tamamen yenilenecek.

#6
Foto - ‘Türkiye’den ne kadar uzaksa o kadar iyi’ dediler: Tayfun füzesi vurmasın diye üssün konumunu değiştirdiler

Stratejist Turan Oğuz, Yunanistan’ın Türk füzelerinden kaçınmak için askeri üssü en uzak konuma kurduğunu söyledi. Oğuz yaptığı açıklamada, “Türk tehdidinden çekinen Yunanistan, F-35'lerini Türkiye'den mümkün olabilen en uzağa, Andravida Hava Üssü'ne konuşlandırmayı seçti. Bu üs, Mora Yarımadası'nın batı ucunda ve en yakın Türk karasına yaklaşık 435km uzaklıkta.

#7
Foto - ‘Türkiye’den ne kadar uzaksa o kadar iyi’ dediler: Tayfun füzesi vurmasın diye üssün konumunu değiştirdiler

Buna rağmen üs hala, aşağıdakiler başta olmak üzere TSK envanterindeki veya onlar F-35'leri teslim alana (2030'a) kadar TSK envanterine girebilecek olan çok sayıda silah ve ekipmanın etki alanı içinde:

#8
Foto - ‘Türkiye’den ne kadar uzaksa o kadar iyi’ dediler: Tayfun füzesi vurmasın diye üssün konumunu değiştirdiler

Türkiye'den atılabilecek TAYFUN, CENK, vb. hipersonik hıza çıkabilen balistik füzeler, Türkiye üzerinde seyreden uçar unsurlardan atılabilecek 300 ER gibi süpersonik hıza çıkabilen ve havadan atılabilen balistik füzeler, Türkiye'den atılabilecek GEZGİN, KARA ATMACA, vb. seyir füzeleri, Mavi Vatan veya Orta Akdeniz'de seyreden Türk savaş gemileri ve denizaltılarından atılabilecek GEZGİN, ATMACA, vb. uzun menzilli seyir füzeleri, Türkiye, Libya, MUGEM, TCG Anadolu, vb. noktalardan kalkabilecek olan KAAN, KIZILELMA, ANKA-III, vb. stealth karakterli engellenmesi zor, insanlı ve insansız savaş uçaklarından atılabilecek çok farklı tip ve sayıda mühimmat, Türkiye, Libya, vb. noktalardan atılabilecek 500km, 1.000km, vb. menzilli kamikaze dronlar.

#9
Foto - ‘Türkiye’den ne kadar uzaksa o kadar iyi’ dediler: Tayfun füzesi vurmasın diye üssün konumunu değiştirdiler

Patriot ve yeni alacaklarını açıkladıkları David's Sling gibi hiçbir balistik füze savunma sistemi, Türkiye’nin hipersonik balistik füzelerini genel olarak engelleme kabiliyetine sahip değil. Ayrıca Türkiye, diğer silahlarını da, sürü ve salvo şeklinde kullanıp, rakip hava savunmalarını çok kısa sürede doygunluğa (satürasyon) ulaştırıp etkisizleştirebilecek envantere sahip" dedi.

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