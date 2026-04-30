  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'ın katıldığı yemekte saldırı olmuştu! Yeni iddia çok tartışılır Boşuna fırtına dememişler! Trabzonspor hava yolları ASELSAN müthiş gelişmeyi 'imzaladık' diyerek duyurdu 'Gelin Hazineleri' Rusya’da Ermitaj Müzesi’nde sergilenmeye başladı MEB’den kritik açıklama: LGS’de bu yıl bir ilk yaşanacak Tescilli karaciğer dostu! Tarlada 30, pazarda 50 liradan satılıyor İstanbul’da kimsenin canı güvende değil! Annesiyle okula giden çocuğu İETT otobüsü ezdi Diyet için müthiş bir yol daha... Yoğurda karıştırın, oturduğunuz yerden kalori yakın
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Baykar'ın dengeleri değiştirecek son silahı ortaya çıktı: 1000 km menzili var
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Savunma devi Baykar tarafından geliştirilen akıllı dolanan mühimmat Mızark ilk kez SAHA 2026'da görücüye çıkıyor.

GDH'de yer alan habere göre, mühimmat teknolojisinde yeni bir çığır açacak platform, karadan karaya derin operasyon kabiliyeti, yüksek vuruş gücü ve esnek görev profilleriyle modern muharebe sahasının yeni "keskin ucu" olacak.

İsmini mızrağı andıran aerodinamik yapısından ve hedefe yönelik yüksek imha kabiliyetinden alan Mızrak, iki ana konfigürasyonda sunuluyor.

Sistem 40 kg’lık çift harp başlıklı varyantı ile yüksek infilak gücü sağlarken, tek harp başlıklı varyantında ise 20 kg patlayıcıya ek olarak RF (Radyo Frekansı) arayıcı başlık ile donatılarak hassas hedef tespiti yapabiliyor. 4 metrelik kanat açıklığına sahip olan platform, kullanıcıya görev tipine göre Baykar tarafından geliştirilen EO (Elektro-Optik) veya IR (Kızılötesi) kamera seçenekleriyle geniş bir keşif ve gözetleme imkânı da tanıyor.

Mızrak, operasyonel esnekliğiyle de benzerlerinden ayrılıyor. Standart iniş takımlarıyla geleneksel pist kalkışı yapabilen sistem, aynı zamanda roket destekli kalkış (RATO) seçeneği sayesinde zorlu arazi koşullarında veya hazırlıksız alanlarda da görev icra edebiliyor. 1000 kilometreyi aşan operasyonel menzili ve 7 saati aşan havada kalış süresiyle, sınır ötesi operasyonlarda uzun süreli gözetleme ve anlık imha kabiliyetini tek bir gövdede birleştiriyor.

Yapay zekâ tabanlı otopilot ve optik güdüm altyapısıyla donatılan Mızrak, zorlu ve dinamik operasyon sahalarında tamamen otonom şekilde görev icra edebilmektedir. Sensör füzyonu ve entegre görsel konumlama kabiliyetleri sayesinde, elektronik harp etkisinin yoğun olduğu ya da GPS sinyallerinin devre dışı bırakıldığı ortamlarda bile hedef tespitini yüksek doğrulukla gerçekleştirebilir. Gelişmiş anti-jamming sistemleriyle donatılan platform, karıştırma girişimlerine karşı güçlü bir dayanıklılık sunarak görev güvenliğini üst seviyeye çıkarır.

Baykar’ın geliştirdiği dijital veri ve video bağlantısı üzerinden Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI ile kesintisiz haberleşme sağlıyor. 80 kilometreyi aşan görüş hattı (LOS) haberleşme menzilinin yanı sıra opsiyonel uydu haberleşmesi desteğiyle menzil sınırlarını aşan bir iletişim ağına dâhil olabilen Mızrak, ağ merkezli harp konsepti çerçevesinde diğer hava unsurlarıyla koordineli çalışarak çok yönlü bir kuvvet çarpanına dönüşüyor.

Teknik özellikleriyle öne çıkan Mızrak, 4 metre kanat açıklığına ve 200 kilogram azami kalkış ağırlığına sahiptir. Saatte 100 KIAS (yaklaşık 185 km/s) hıza ulaşabilen platform, 10.000 feet servis tavanında görev yapabilmektedir. 40 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi bulunan Mızrak, 1000 kilometrenin üzerinde operasyonel menzile ve 7 saati aşan havada kalış süresine sahip olup uzun süreli görevlerde etkin şekilde kullanılabilmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kemal yilmaz

Türkiyenin gelismesinde ter döken emek sarfedenlerden Allah binkere raziolsun durmak yok yola devam

Misafir

Bune arkadaş mızrak kamenkeş siha iha ne güzel eskide layiklik cagdaşlık atatürkcülük irtica mirtica ile ugraşıyorduk .
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23