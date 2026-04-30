Vücudunuzun dengelerini değiştirecek bu hamleyi yapın, yoksa?!? Her gün 7 bin...
Vücudunuzun dengelerini değiştirecek bu hamleyi yapın, yoksa?!? Her gün 7 bin...

Uzmanından kritik uyarıları mutlaka hayatınızda tatbik etmelisiniz.

Günlük yaşamda hemen herkesin zaman zaman karşılaştığı bel ve boyun ağrıları, doğru yönetilmediğinde ciddi problemlere yol açabiliyor. Uzmanlar, omurga sağlığını desteklemek ve korumak isteyenlere, her gün en az 7 bin adım atmalarını tavsiye ediyor.

Bel ve boyun ağrıları günlük yaşamda sık karşılaşılan şikâyetler.

Uzmanlar, omurga sağlığı için günde en az 7 bin adım atılmasını öneriyor. Şikayetler 2 haftadan fazla sürüyor ve yaşam kalitesini etkiliyorsa, "Nasıl olsa geçer" demek yerine sağlık merkezine başvurmak gerektiğini söylüyorlar.

Sabah'a göre, vücudun taşıyıcı ve hareket sağlayan ana yapısı omurga, yaşam kalitesini kritik bir şekilde etkiliyor. Fakat sanılanın aksine yalnızca ilerleyen yaşla değil; günlük alışkanlıklar, sigara kullanımı ve kilo–kas dengesi gibi faktörlerle de zaman içinde yıpranıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, omurga sağlığı için önemli bilgiler verdi…

Prof. Dr. Kaya, "Bel ve boyun ağrılarında hangi durumlar doğal sayılabilir, hangilerinin değerlendirilmesi gerekir, bunu ayırt etmek önemli. Her dejenerasyon bulgusu hastalık değildir. Ancak uzun süren ve ihmal edilen şikâyetler daha ciddi sorunlara zemin hazırlayabilir" dedi. Omurga yıpranmasını yavaşlatmak için erken tanı ve günlük yükün doğru yönetilmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, "Günlük yaşamda hareketi artırmak, ani ve kontrolsüz zorlanmalardan kaçınmak, kasları kademeli olarak güçlendirmek ve sigara gibi disk yapısını olumsuz etkileyen alışkanlıklardan uzak durmak gerekir" şeklinde konuştu.

Uzun vadede omurga sağlığını koruyabilen kişilerde ideal kilonun sürdürüldüğü ve aktif yaşam tarzı benimsendiğini gözlemlediklerini belirten Prof. Dr. Kaya, "Günlük 7 bin adımın üzerine çıkıldığında, ek sağlık sorunu yoksa ağrı ve şikâyetler azalıyor" dedi.

Bel ve boyun ağrılarının sık karşılaşılan şikâyetler olduğunu ve çoğu zaman ciddi bir yapısal sorundan kaynaklanmadığını belirten Prof. Dr. Kaya, şunlara dikkat çekti:

Kas spazmı, ani zorlanmalar, hazırlıksız yapılan egzersizler, sıcak-soğuk hava değişimleri ya da enfeksiyon sonrası gelişen kas ve eklem ağrıları en yaygın nedenler. Bu tür ağrılar genellikle kısa sürede geriler ya da aralıklı olarak hissedildiğinde vücudun geçici tepkisi olarak değerlendirilir.

Ancak ağrının giderek artması, kol veya bacaklara sinir hattı boyunca yayılması ve buna uyuşma, his kaybı, kas güçsüzlüğü ya da yürüme zorluğunun eşlik etmesi durumunda tablo basit bir kas sorununu aşmış olabilir.

Özellikle şikayetler 2 haftadan uzun sürüyor, sık tekrarlıyor ve yaşam kalitesini etkiliyorsa, 'Nasıl olsa geçer' demek yerine sağlık merkezine başvurmak gerekir.

Prof. Dr. Kaya, şunları söyledi: "Uzun süre boynu öne eğik ya da dönük tutmak omurgaya sürekli yük bindirerek şikâyetleri artırır. Bu nedenle amaç 'kusursuz' bir duruş yakalamaktan çok, gün içinde sık sık pozisyon değiştirebilen, omurgayı zorlamayan bir düzen oluşturabilmek. Masaj, sıcak uygulamalar veya bazı manuel yöntemler kısa vadede rahatlatıcı etki sağlasa da, altta yatan nedeni ortadan kaldırmaz, geçici iyilik hali sunar.

Kalıcı rahatlık için günlük alışkanlıklar gözden geçirilmeli, omurgaya binen yük doğru yönetilmeli."

