Heyecanlandıran haber geldi: Lütfü Oflaz’ın sıra dışı yaşam öyküsü kitaplaştı

Yazar ve aktivist Lütfü Oflaz’ın yaşam mücadelesini konu alan Acıyı Bal Yapan Adam, Doğu Kitabevi etiketiyle okurlarla buluştu. Oflaz’ın çocukluk yıllarından itibaren yaşadığı ağır bedensel ve ruhsal sınavlara rağmen ortaya koyduğu mücadeleyi anlatan eser, biyografi ve inceleme türünü bir araya getiriyor. İbrahim Horuz imzasını taşıyan eser, aynı zamanda sinemaya uyarlanması için hazırlıkların sürdüğü öğrenildi. 296 sayfadan oluşan eser, doğumundan yaşlılığına kadar sayısız sağlık sorunu, fiziksel engel, kişisel kayıp ve toplumsal mücadeleyle şekillenen bir hayat hikâyesini mercek altına alıyor. Yayınevinin tanıtım metninde, Oflaz’ın yaşamı “acıyı bal yapmayı başarmış bir insanın sıra dışı hikâyesi” olarak tanımlanıyor. Kitapta, çarpık ayaklarla dünyaya gelen ve çocukluk yıllarında çelik tabanlıklar ile yürümek zorunda kalan Oflaz’ın, ağır bir trafik kazasının ardından doktorların “yaşayamaz, yaşasa bile yürüyemez” dediği süreçten yeniden ayağa kalkışı anlatılıyor. Küçük yaşta çelik korse içinde yaşadığı fiziksel acılar, ilerleyen yıllarda gösterdiği azimle yerini başarı hikâyesine bırakıyor.