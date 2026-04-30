Heyecanlandıran haber geldi: Lütfü Oflaz’ın sıra dışı yaşam öyküsü kitaplaştı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yazar ve aktivist Lütfü Oflaz’ın yaşam mücadelesini konu alan Acıyı Bal Yapan Adam, Doğu Kitabevi etiketiyle okurlarla buluştu. Oflaz’ın çocukluk yıllarından itibaren yaşadığı ağır bedensel ve ruhsal sınavlara rağmen ortaya koyduğu mücadeleyi anlatan eser, biyografi ve inceleme türünü bir araya getiriyor. İbrahim Horuz imzasını taşıyan eser, aynı zamanda sinemaya uyarlanması için hazırlıkların sürdüğü öğrenildi. 296 sayfadan oluşan eser, doğumundan yaşlılığına kadar sayısız sağlık sorunu, fiziksel engel, kişisel kayıp ve toplumsal mücadeleyle şekillenen bir hayat hikâyesini mercek altına alıyor. Yayınevinin tanıtım metninde, Oflaz’ın yaşamı “acıyı bal yapmayı başarmış bir insanın sıra dışı hikâyesi” olarak tanımlanıyor. Kitapta, çarpık ayaklarla dünyaya gelen ve çocukluk yıllarında çelik tabanlıklar ile yürümek zorunda kalan Oflaz’ın, ağır bir trafik kazasının ardından doktorların “yaşayamaz, yaşasa bile yürüyemez” dediği süreçten yeniden ayağa kalkışı anlatılıyor. Küçük yaşta çelik korse içinde yaşadığı fiziksel acılar, ilerleyen yıllarda gösterdiği azimle yerini başarı hikâyesine bırakıyor.

Eserde, Oflaz’ın yalnızca fiziksel sağlık sorunlarıyla değil, hayatının farklı dönemlerinde yaşadığı derin travmalarla da mücadele ettiği aktarılıyor. Çocuk yaşta annesini kaybetmesi, deprem felaketi, görme kaybı riski taşıyan ciddi göz rahatsızlıkları ve ilerleyen yaşlarda artan sağlık sorunları, kitabın çarpıcı bölümleri arasında yer alıyor. Kitapta ayrıca, Oflaz’ın toplumsal duyarlılığı ve aktivist yönü geniş yer buluyor. Çocuklukta yaşadığı hastane günlerinin etkisiyle gönüllü hasta bakıcılık yapan Oflaz’ın; kimsesizlere ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yürüttüğü sosyal yardım projeleri, insan hakları mücadelesi ve sivil toplum faaliyetleri detaylı şekilde ele alınıyor. Yeryüzü Sağlıkçıları, Yeryüzü Vicdanlıları, Yeryüzü İyilik Hareketi ve Yeryüzü Sofraları gibi birçok sosyal dayanışma projesinin fikir babası olan Oflaz’ın, bugün de yaşlı bireyler için “Yeryüzü Sağlıklı Yaşam Evleri” kurma çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Kitapta, Oflaz’ın özellikle 12 Eylül Darbesi dönemindeki insan hakları mücadelesi de dikkat çekiyor.

Darbe döneminde hukuksuz yargılamalara karşı verdiği mücadele, maruz kaldığı baskılar ve cezaevi süreci, eserin dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Kitapta, Oflaz’ın yaşadıkları zaman zaman Frida Kahlo ile kıyaslanırken, onun yaşam öyküsü “imkânsız denileni başaran bir insanın hikâyesi” olarak değerlendiriliyor. Hayatın en ağır sınavlarına rağmen üretmeye, mücadele etmeye ve topluma katkı sunmaya devam eden 74 yaşındaki Lütfü Oflaz’ın yaşamını anlatan “Acıyı Bal Yapan Adam”, okurlara azim, sabır ve direncin dönüştürücü gücünü anlatan ilham verici bir eser olarak raflardaki yerini aldı.

