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Hayat-Aktüel
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Baykar'dan depremzedelerin yüzünü güldürecek hamle

2023-08-22 16:43:57
Baykar'dan depremzedelerin yüzünü güldürecek hamle

Kahramanmaraş’ta merkezli meydana gelen depremler sonrası depremzede vatandaşlar için yapımına Baykar Toplu Konutlarında çalışmalar sürüyor.

#1
Foto - Baykar'dan depremzedelerin yüzünü güldürecek hamle

Türkiye’nin teknoloji devi Baykar tarafından depremzede vatandaşlar için konut hamlesi geldi.

#2
Foto - Baykar'dan depremzedelerin yüzünü güldürecek hamle

Kahramanmaraş’ta 15 bloklu 300 konut ve 3 görevli dairesinin de bulunacağı Onikişubat ilçesi Kurtlar ve Önsen mevkiindeki toplu konut alanında çalışmalar hızla devam ediyor.

#3
Foto - Baykar'dan depremzedelerin yüzünü güldürecek hamle

TOKİ tarafından kontrolü yapılan ve tünel kalıp sistemiyle başlanan inşaat projesi bir yıl içinde tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilecek.

#4
Foto - Baykar'dan depremzedelerin yüzünü güldürecek hamle

Baykar Kahramanmaraş Proje Müdürü Murat Devrim yaptığı açıklamada, “Baykar olarak ilk önce 2 farklı bölgeye konteyner kent kurduk. Konteyner kentlerde acil olarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık. Daha sonra da kalıcı deprem konutlarını inşa etmeye başladık. Biz zaten Kahramanmaraşlıların devamlı yanındayız hizmet vermek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Burada 15 konut 303 konut yapılacağı bölgedeyiz. Burada bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edilmek üzere yapımına başladık. Çok hızlıca bir yıl içinde burayı teslim edeceğiz. Tünel kalıp ile yapacağız TOKİ’nin kontrolünde yapılıyor. Tünel kalıp teknolojisi zaten deprem konusunda kendisini kanıtlamıştır” dedi.

#5
Foto - Baykar'dan depremzedelerin yüzünü güldürecek hamle

#6
Foto - Baykar'dan depremzedelerin yüzünü güldürecek hamle

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