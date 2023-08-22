Baykar'dan depremzedelerin yüzünü güldürecek hamle

Baykar Kahramanmaraş Proje Müdürü Murat Devrim yaptığı açıklamada, “Baykar olarak ilk önce 2 farklı bölgeye konteyner kent kurduk. Konteyner kentlerde acil olarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık. Daha sonra da kalıcı deprem konutlarını inşa etmeye başladık. Biz zaten Kahramanmaraşlıların devamlı yanındayız hizmet vermek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Burada 15 konut 303 konut yapılacağı bölgedeyiz. Burada bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edilmek üzere yapımına başladık. Çok hızlıca bir yıl içinde burayı teslim edeceğiz. Tünel kalıp ile yapacağız TOKİ’nin kontrolünde yapılıyor. Tünel kalıp teknolojisi zaten deprem konusunda kendisini kanıtlamıştır” dedi.