Baykar Kemankeş için dünya sıraya girecek! Öyle özellikleri var ki öğrenen kulaklarına inanamadı

Belirtilen özelliğiyle Kemankeş, Türk robotik harp kapasitesinin enformasyon üstünlüğü kapasitesini de yeni bir boyuta taşıyacak. Unutmayalım ki silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve insansız hava araçları (İHA) tarafından sağlanan istihbarat, keşif, gözetleme ve hedef tespit verileri, kara ateş-destek vasıtalarının (topçu unsurları ve çok namlulu roketatar sistemleri) performansında tedrici olarak artışa neden oldu. 2. Karabağ Savaşı, söz konusu trendin konvansiyonel harp çerçevesinde uygulanabileceğini gösteren en gerçekçi emareydi. Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili trend, olağan bir uygulama halini aldı. Günümüzde balistik füze taarruzundan topçu faaliyetine kadar sadece keşif, gözetleme, istihbarat, hedef tespit görevleri değil muharebe hasar kıymetlendirmesi aşamalarında da insansız sistemler ciddi bir rol oynuyor.