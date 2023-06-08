Baykar Kemankeş için dünya sıraya girecek! Öyle özellikleri var ki öğrenen kulaklarına inanamadı

Kemankeş Türk savunma sanayisi için ne anlama geliyor? Kemankeş, Türk savunma sanayisi için de kritik bir eşik anlamına geliyor. En yalın ifadeyle Baykar artık kategorik olarak sadece SİHA ve İHA değil aynı zamanda bir mühimmat üreticisi de oldu. Elbette, Türk savunma sanayisinin gelişmiş bir mühimmat eko-sistemi var. Roketsan ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK-SAGE) çözümleri, yıllardır harp sahalarında kendilerini ispat etti. Baykar'ın ürettiği SİHA'lar da söz konusu çözümlerle mücehhez. Öte yandan, Kemankeş'in gidebileceği savunma teknolojileri istikameti de Baykar'ın, bir mühimmat üreticisi olarak nasıl bir yol haritası belirlediğine dair ipuçları veriyor.