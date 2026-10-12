Baykar kapıyı araladı: Türkiye'nin Eurofighter savaş uçakları katil füzelerle donatılacak
Yunan basını, Türkiye ile Fransa arasındaki savunma alanındaki işbirliğini analiz eden bir habere imza attı. Analizde Baykar'ın kapıyı araladığı vurgulandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunan basını, Türkiye ile Fransa arasındaki savunma alanındaki işbirliğini analiz eden bir habere imza attı. Analizde Baykar'ın kapıyı araladığı vurgulandı.
GDH Haber'de yer alan habere göre Türkiye, Fransa ile savunma sanayii alanındaki iş birliğini genişletmek amacıyla temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerde SAMP/T NG hava savunma sisteminin tedariki, istihbarat paylaşımı, ortak savunma projeleri ve askeri sistemlerin birlikte çalışabilirliği öne çıkıyor. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin haberine göre Türkiye ile Fransa arasında nisan ayından bu yana yürütülen temaslar, savunma sanayii ve güvenlik alanlarında daha kapsamlı bir iş birliği oluşturulmasını hedefliyor.
İki ülke arasındaki iş birliği yol haritasında hibrit tehditlerle mücadele, istihbarat paylaşımı, hava savunma sistemleri ve askeri platformların birlikte çalışabilirliğinin artırılması yer alıyor.
Türkiye'nin Fransa ile yürüttüğü temasların önemli başlıklarından birini SAMP/T NG hava savunma sistemi oluşturuyor. Fransa ve İtalya ortaklığındaki Eurosam konsorsiyumu tarafından geliştirilen sistemin Türkiye'ye tedarik edilmesine İtalya'nın olumlu yaklaştığı, Fransa'nın ise talebi değerlendirmeyi sürdürdüğü ifade ediliyor. SAMP/T NG'nin olası tedarikine ilişkin henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmuyor.
Türkiye ile Fransa arasındaki savunma sanayii ilişkileri, insansız hava araçları ve elektro-optik sistemler alanında da gelişiyor. Fransız Safran şirketi ile Baykar, Bayraktar TB2 İHA'larının Fransız üretimi Euroflir elektro-optik sistemleriyle donatılmasına yönelik iş birliği konusunda anlaşmaya vardı. Ankara ve Paris'in ayrıca seyrüsefer, hedefleme sistemleri ve akıllı mühimmat alanlarında iş birliği yapma konusunda mutabakata vardığı belirtiliyor.
Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yürüttüğü savunma tedarik süreçlerinde Eurofighter Typhoon savaş uçakları da önemli yer tutuyor. Türkiye'nin tedarik edeceği Eurofighter uçaklarının Meteor görüş ötesi hava-hava füzeleriyle donatılması öngörülüyor. Meteor füzeleri, Avrupa ülkeleri tarafından geliştirilen ve Eurofighter Typhoon savaş uçaklarında kullanılabilen uzun menzilli hava-hava mühimmatları arasında yer alıyor.
Türkiye'nin Fransa ile yürüttüğü görüşmelerin, Avrupa savunma sanayiine erişimi genişletme ve kıtada artması beklenen savunma harcamalarının oluşturacağı iş birliği imkânlarından yararlanma hedefleriyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.
Ankara'nın savunma alanındaki temasların yanı sıra Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesini ve Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında enerji ve ticaret merkezi konumunu güçlendirmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Ancak Avrupa ülkelerindeki siyasi belirsizliklerin bazı süreçlerde ilerlemeyi 2027 yılına kadar geciktirebileceği aktarılıyor.
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