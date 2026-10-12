Baykar kapıyı araladı: Türkiye'nin Eurofighter savaş uçakları katil füzelerle donatılacak

GDH Haber'de yer alan habere göre Türkiye, Fransa ile savunma sanayii alanındaki iş birliğini genişletmek amacıyla temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerde SAMP/T NG hava savunma sisteminin tedariki, istihbarat paylaşımı, ortak savunma projeleri ve askeri sistemlerin birlikte çalışabilirliği öne çıkıyor. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin haberine göre Türkiye ile Fransa arasında nisan ayından bu yana yürütülen temaslar, savunma sanayii ve güvenlik alanlarında daha kapsamlı bir iş birliği oluşturulmasını hedefliyor.