Baykar 2 bin kişilik konteyner kentin yapımına başladı

Selçuk Bayraktar, beraberindeki yaklaşık 30 kişilik ekiple konteynerlerin yerleştirileceği Hanefi Mahçicek Stadyumu alanında inceleme yaptı. Bayraktar, AA muhabirine, depremin ardından çalışmalara başladıklarını ve yardımları hazırladıklarını belirtti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa dileyen Bayraktar, vatandaşların enkaz altından kurtarılmasını sağlayan "isimsiz kahramanlara" teşekkür etti. Alanda çalışmaların sürdüğünü anlatan Bayraktar, "Acil barınma ihtiyacını gidermek üzere 520 konteynerden oluşan ve 2 bin kişiyi barındırabilecek bir konteyner kent kuruluyor. AFAD'ın gösterdiği bu bölgeye altyapı çalışması diğer yandan da konteynerlerin üretimi ve tedariki yürütüldü. Biz Baykar olarak her şeyi üstlendik. Bölgedeki kurumlarla irtibata geçip hemen altyapı başladı. 1,5 aya kadar inşallah yerleşim sağlanacak." diye konuştu.