Baykar 2 bin kişilik konteyner kentin yapımına başladı

Depremde kentte binden fazla konutun yıkıldığını dile getiren Bayraktar, insanların ilk etapta barınma ihtiyacının olduğuna işaret etti. En kalıcı çözümler için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bayraktar, "Baykar olarak 1000 konutu bağışlayacağımızı söyledik. Nereye denirse, sadece afetzedelere bağışlayacağız. Kalıcı barınmaya yönelik böyle bir kampanya başlattık AFAD koordinasyonunda. Kalıcı bir seferberlikle ancak altından kalkılabilecek bir durum. Bunun yanında medeniyetimiz de inancımız da bunu bize öğretiyor. Sahip olduğumuzu zannettiğimiz her şey geçici bir süre için emanet ve imtihan vesilesidir. Herkes yıldırım gibi yetişti." dedi.