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Spor
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Bayern Münih, İtalya’da diz çöktü

2024-02-15 02:18:58
Bayern Münih, İtalya’da diz çöktü

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan ekibi Lazio, sahasında Alman devi Bayern Münih’i 1-0'lık skorla yendi.

#1
Foto - Bayern Münih, İtalya’da diz çöktü

Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu ilk maçında Lazio ve Bayern Münih, Olimpico Stadyumu’nda karşılaştı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

#2
Foto - Bayern Münih, İtalya’da diz çöktü

67. dakikada Felipe Anderson, ceza sahası içinde Upamecano tarafından düşürülünce İtalyan ekibi penaltı kazandı.

#3
Foto - Bayern Münih, İtalya’da diz çöktü

Upamecano ise kırmızı kart görerek Bayern Münih’i 10 kişi bıraktı. 69. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ciro Immobile, topu ağlara göndererek Lazio’yu 1-0 öne geçirdi.

#4
Foto - Bayern Münih, İtalya’da diz çöktü

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca, Lazio sahadan 1-0 galip ayrıldı.

#5
Foto - Bayern Münih, İtalya’da diz çöktü

İki takım arasındaki rövanş maçı 5 Mart Salı günü Allianz Stadyumu’nda oynanacak.

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