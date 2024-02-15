2024-02-15 02:18:58 Bayern Münih, İtalya’da diz çöktü
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan ekibi Lazio, sahasında Alman devi Bayern Münih’i 1-0'lık skorla yendi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan ekibi Lazio, sahasında Alman devi Bayern Münih’i 1-0'lık skorla yendi.
Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu ilk maçında Lazio ve Bayern Münih, Olimpico Stadyumu’nda karşılaştı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.
67. dakikada Felipe Anderson, ceza sahası içinde Upamecano tarafından düşürülünce İtalyan ekibi penaltı kazandı.
Upamecano ise kırmızı kart görerek Bayern Münih’i 10 kişi bıraktı. 69. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ciro Immobile, topu ağlara göndererek Lazio’yu 1-0 öne geçirdi.
Mücadelenin ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca, Lazio sahadan 1-0 galip ayrıldı.
İki takım arasındaki rövanş maçı 5 Mart Salı günü Allianz Stadyumu’nda oynanacak.
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