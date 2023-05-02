Bay Kemal'e kötü haber! CHP tarihinin en büyük siyasi kazığını yiyecek

‘BU DÖNÜŞÜM, BU HİKAYE YARIM KALSIN İSTEMİYORUZ’ Türkiye’nin önemli dönüşümler yaşadığını belirten Turan; “Rahmetli Neşet Ertaş’a sunucu soruyor, ‘Sizin zamanınızdaki türküler çok uzun solukluydu. Ama şimdiler söyleniyor, 3 günde unutuluyor. ‘Biz yanmadığımız derdin türküsünü yakmayız’ diyor üstat. Biz yanarak geldik, çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Biz Türkiye’de sayın Erdoğan’ın ne anlam ifade ettiğini bilen insanlarız. Yoksa yol yap, köprü yap, hastane yap, çöp topla tarzı bir iş olarak bakmıyoruz meseleye. Türkiye’nin dönüşümünü hatırlayın. Yüzyıllık Ayasofya hikayesini, 70 yıllık Taksim Cami meselesini hatırlayın. 50 yıllık kat sayı, başörtüsü meselesine bakın. Vesayet kavgalarına, darbe girişimlerine bakın. Bugün Türkiye başka bir ülke oldu. Bu çok kıymetli bir iş. Bundan 10 sene önce bazı partiler için vazgeçilmez olan iddialar bugün tam tersi. CHP’nin helalleşmesine bakın, başörtüsü kavgasına bakın. CHP’nin Temel Karamollaoğlu ile ilişkisine bakın. Bunları 10 sene önce anlatsak, insanlar inanmazdı. Ama şimdi Erdoğan’ın bu konudaki öncülüğü, milletimizin desteğiyle belli bir yere gelindi. Artık ortak değerlerimiz var, daha da fazla olması lazım. Terör meselesinde, sınır güvenliği meselesinde, dış politika meselesinde daha da ortak değerler olması lazım. Biz Erdoğan’a, AK Parti’ye bakarken, ‘Adayız, çalışalım, değiliz çalışmayalım’ diye bakmıyoruz. Tabii ki listelerde olmak isteyen, olmak istemeyen vardır, kızdıklarımız vardır. Hepsi mümkün. Ama biz konuya başka bir açıdan bakıyoruz. Biz bu dönüşüm, bu hikaye yarım kalsın istemiyoruz” şeklinde onuştu.