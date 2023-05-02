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Bay Kemal'e kötü haber! CHP tarihinin en büyük siyasi kazığını yiyecek

2023-05-02 12:11:28
Bay Kemal'e kötü haber! CHP tarihinin en büyük siyasi kazığını yiyecek

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, A Haber’de yayınlanan Sebep Sonuç programında Melih Altınok’un konuğu olarak gündemi değerlendirdiği konuşmasında “CHP bu seçimlerde tarihinin en büyük siyasi kazığını yiyecek. Kazığı hem HDP’den hem de diğer partilerden yiyecek. HDP’nin tabanında hala büyük bir direnç var CHP’ye karşı, aynı şekilde İyi Parti’nin kendisinde büyük bir direnç var” dedi.

#1
Foto - Bay Kemal'e kötü haber! CHP tarihinin en büyük siyasi kazığını yiyecek

‘HDP, KILIÇDAROĞLU’NUN KAŞINA GÖZÜNE Mİ HASTA?’ HDP’nin Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasına değinen Turan; “HDP’nin ‘ben aday çıkarmayacağım, Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğim’ demesinin altında ne yatıyor? HDP’nin terör konusunda duruşunu, ilişkisini hepimiz biliyoruz. Güney sınırlarımızda terör devleti kurulması çalışmasına nasıl omuz verdiğini hepimiz biliyoruz. ‘Apo’nun heykelini dikeceğiz’den başlayıp ‘özgürlük sağlayacağız’ iddiasına kadar duruşunu hepimiz biliyoruz. Bunu diyen bir parti, yüzde 10 oy almış bir parti, neden aday çıkarmayıp da ‘Kemal Bey aday olsun’ der, ‘başkan olsun’ der. Bir hesap olmasa, bir anlaşma olmasa bunu der mi? HDP, Kemal Bey’in kaşına gözüne mi hasta da bunu yapıyor?” dedi.

#2
Foto - Bay Kemal'e kötü haber! CHP tarihinin en büyük siyasi kazığını yiyecek

‘CHP SEÇİMLERDE EN BÜYÜK KAZIĞI YİYECEK’ Turan, bu seçimlerde CHP’nin ortaklarından en büyük kazığı yiyeceğini söyleyerek, şunları ifade etti. “CHP bu seçimlerde tarihinin en büyük siyasi kazığını yiyecek. Kazığı hem HDP’den hem de diğer partilerden yiyecek. HDP’nin her ne kadar ruhu masa da olsa da, her ne kadar Kemal beyle anlaşıp ortak söylemi olsa da, Kemal Bey HDP’yi kızdırmamak için hiçbir olumsuz söz söylemese de, HDP’nin tabanında hala büyük bir direnç var CHP’ye karşı, aynı şekilde İYİ Parti’nin kendisinde büyük bir direnç var. Düne kadar kazanamayacak aday diyorlardı. Şimdi kazanacağını zannederek çalışıyorlar. Çanakkale’den biliyorum ‘bir oy Akşener’e bir oy Kılıçdaroğlu’na’ ifadesinin altında başka bir şey yatıyor. İYİ Parti birinci olma iddiasında, CHP’nin kazandığı bir tabloda İYİ Parti’nin zayıfladığını biliyorlar. O yüzden İYİ Parti tabanı büyük oranda CHP’ye oy vermeyecek. Ben siyasi tarihinin en büyük yenilgisi olacağını düşünüyorum. Saadet Partisi istediği kadar bayrak assın, ne olursa olsun; milli görüşün hatırası, Erbakan Hocanın hatırası ve ruhu Saadet Partisi’nin temeline, tabanına 6 oka oy verdirmeyecektir. Çok az insan oy verecek, büyük çoğunluğu oy vermeyecek. O yüzden diyorum bu milletin yüzde 25’den fazla oy vermeyeceği CHP’nin 26 olma ihtimali yok. Biz CHP’nin siyasi hatırasını unutmadık”

#3
Foto - Bay Kemal'e kötü haber! CHP tarihinin en büyük siyasi kazığını yiyecek

‘BİZ ERDOĞAN’I İKTİDAR OLDUĞU İÇİN SEVMEDİK’ Turan, seçimlerin 5 yılda bir yapılmasının çok kıymetli olduğunu ve bununda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde olduğunu söyledi. Turan, “Biz seçimi 5 sene önce yaptık ve bugün tekrar seçim yapıyoruz. Türkiye’de 5 yılda bir seçim kaç kere yapıldı? Çok az, hep bir yılda, iki yılda yapılırdı. 5 yıldan beri seçim yapılmadı bu memlekette, neden başkanlık sistemi ve Cumhurbaşkanının güçlü liderliği sebebiyle. Bu bile başlı başına krizleri aşmak için kıymetli bir referanstır. Biz Erdoğan’ı iktidar olduğu için sevmedik. Bu adamın yürüyüşü, duruşu, tarzı, bu ülkeyi büyütme iddiası çok kıymetli bizim için. Yoksa Erdoğan iktidar olmazsa onla olmayız diyen insanlar değiliz” dedi.

#4
Foto - Bay Kemal'e kötü haber! CHP tarihinin en büyük siyasi kazığını yiyecek

‘BU DÖNÜŞÜM, BU HİKAYE YARIM KALSIN İSTEMİYORUZ’ Türkiye’nin önemli dönüşümler yaşadığını belirten Turan; “Rahmetli Neşet Ertaş’a sunucu soruyor, ‘Sizin zamanınızdaki türküler çok uzun solukluydu. Ama şimdiler söyleniyor, 3 günde unutuluyor. ‘Biz yanmadığımız derdin türküsünü yakmayız’ diyor üstat. Biz yanarak geldik, çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Biz Türkiye’de sayın Erdoğan’ın ne anlam ifade ettiğini bilen insanlarız. Yoksa yol yap, köprü yap, hastane yap, çöp topla tarzı bir iş olarak bakmıyoruz meseleye. Türkiye’nin dönüşümünü hatırlayın. Yüzyıllık Ayasofya hikayesini, 70 yıllık Taksim Cami meselesini hatırlayın. 50 yıllık kat sayı, başörtüsü meselesine bakın. Vesayet kavgalarına, darbe girişimlerine bakın. Bugün Türkiye başka bir ülke oldu. Bu çok kıymetli bir iş. Bundan 10 sene önce bazı partiler için vazgeçilmez olan iddialar bugün tam tersi. CHP’nin helalleşmesine bakın, başörtüsü kavgasına bakın. CHP’nin Temel Karamollaoğlu ile ilişkisine bakın. Bunları 10 sene önce anlatsak, insanlar inanmazdı. Ama şimdi Erdoğan’ın bu konudaki öncülüğü, milletimizin desteğiyle belli bir yere gelindi. Artık ortak değerlerimiz var, daha da fazla olması lazım. Terör meselesinde, sınır güvenliği meselesinde, dış politika meselesinde daha da ortak değerler olması lazım. Biz Erdoğan’a, AK Parti’ye bakarken, ‘Adayız, çalışalım, değiliz çalışmayalım’ diye bakmıyoruz. Tabii ki listelerde olmak isteyen, olmak istemeyen vardır, kızdıklarımız vardır. Hepsi mümkün. Ama biz konuya başka bir açıdan bakıyoruz. Biz bu dönüşüm, bu hikaye yarım kalsın istemiyoruz” şeklinde onuştu.

#5
Foto - Bay Kemal'e kötü haber! CHP tarihinin en büyük siyasi kazığını yiyecek

‘ARTIK SAYIN ERDOĞAN’IN KADERİYLE TÜRKİYE’NİN KADERİ ÖZDEŞLEŞTİ’ Türkiye’nin her zamankinden daha fazla güçlü liderliğe ihtiyaç olduğu bir dönemden geçtiğini ifade eden Turan, “Cumhurbaşkanımızın, AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin yönetiminde olmasının çok büyük bir anlamı, kıymeti var. Artık sayın Erdoğan’ın kaderiyle Türkiye’nin kaderi özdeşleşti. Cumhurbaşkanımız küçük bir rahatsızlık geçirdiğinde tüm Türkiye üzüldü. Muhalefeti de endişe duydu. Şunu demeye çalışıyorum, bazen siyaset öyle bir şeydir ki, Avrupa’da da olur zaman zaman, bir rüzgar eser, ‘gençler olsun, kadınlar olsun, liberaller gelsin’ denir mesela. Ama bazen çok güçlü liderlere ihtiyaç olur. Ukrayna-Rusya Savaşı, Suriye krizi, pandemi, ekonomik sorunlar, enerji krizi gibi meselelere bakıldığında Türkiye’nin her zamankinden daha fazla güçlü liderliğe, tecrübeye ihtiyacı olduğu bir dönem. Örneğin, siz köyünüzde, güvenmediğiniz, yarınını bilmediğiniz, ufak bir risk karşısında nasıl davranacağını bilmediğiniz birini muhtar yapar mısınız? Şu anda Türkiye’nin geldiği yerde bambaşka bir dünya yaşıyor. Bakınız uluslararası toplantılara hep ‘Türkiye ne der?’ yaklaşımı var. Kıbrıs’ta oyun bozuyorsunuz, Suriye’de oyun bozuyorsunuz. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki kavgada oyun bozuyorsunuz. Rusya-Ukrayna krizinde tam göbekte durup, oyun çözmeye çalışıyorsunuz. Bunlar kıymetli işler. Bakınız son 1 aydan beri Türkiye’nin gündemine Altay tankından İMECE gözlem uydusuna kadar, TOGG’dan doğal gazın karaya gelmesine kadar, Hürjet’ten nükleer güç santraline kadar her alanda büyük bir dönüşüm var. Burada bir partinin gelecek seçimi olarak bakabilir miyiz? Bir iddia var. Bu hikayenin yarım kalmaması lazım.” dedi.

#6
Foto - Bay Kemal'e kötü haber! CHP tarihinin en büyük siyasi kazığını yiyecek

Bakınız son 1 aydan beri Türkiye’nin gündemine Altay tankından İMECE gözlem uydusuna kadar, TOGG’dan doğal gazın karaya gelmesine kadar, Hürjet’ten nükleer güç santraline kadar her alanda büyük bir dönüşüm var. Burada bir partinin gelecek seçimi olarak bakabilir miyiz? Bir iddia var. Bu hikayenin yarım kalmaması lazım.” dedi.

#7
Foto - Bay Kemal'e kötü haber! CHP tarihinin en büyük siyasi kazığını yiyecek

‘ÇANAKKALE’DE BİRİNCİ PARTİ AK PARTİ’ Millet İttifakı’nın İzmir mitinginin yanlış anlaşılmaması gerektiğine dikkati çeken Turan, toplumun siyasete ilişkin kalesi olmayacağını ifade etti. Turan, “Ne demek İzmir CHP’nin kalesi, İzmir’de AK Parti’nin kazandığı belediyeler var, birinci olduğu mahalleler var. Aynı ifadeyi Çanakkale içinde söylüyorlar. Çanakkale CHP’nin kalesi diyorlar. Kalesi falan değil. Çanakkale’de AK Parti birinci parti. Bu gözden kaçıyor, bizim merkezde oylarımız biraz düşük; ama ilçeleriyle birlikte tümüne baktığımızda AK Parti birinci parti. Zaman zaman partiler oy artırır, oyu düşer. İzmir’de CHP’nin oyu fazladır; fakat AK Parti’nin de azımsanmayacak oyu var orada, buna rağmen bizim İzmir’de de Çanakkale’de de iddiamızı görüyorsunuz” dedi.

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