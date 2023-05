Bay Kemal'e kötü haber! CHP tarihinin en büyük siyasi kazığını yiyecek

‘ARTIK SAYIN ERDOĞAN’IN KADERİYLE TÜRKİYE’NİN KADERİ ÖZDEŞLEŞTİ’ Türkiye’nin her zamankinden daha fazla güçlü liderliğe ihtiyaç olduğu bir dönemden geçtiğini ifade eden Turan, “Cumhurbaşkanımızın, AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin yönetiminde olmasının çok büyük bir anlamı, kıymeti var. Artık sayın Erdoğan’ın kaderiyle Türkiye’nin kaderi özdeşleşti. Cumhurbaşkanımız küçük bir rahatsızlık geçirdiğinde tüm Türkiye üzüldü. Muhalefeti de endişe duydu. Şunu demeye çalışıyorum, bazen siyaset öyle bir şeydir ki, Avrupa’da da olur zaman zaman, bir rüzgar eser, ‘gençler olsun, kadınlar olsun, liberaller gelsin’ denir mesela. Ama bazen çok güçlü liderlere ihtiyaç olur. Ukrayna-Rusya Savaşı, Suriye krizi, pandemi, ekonomik sorunlar, enerji krizi gibi meselelere bakıldığında Türkiye’nin her zamankinden daha fazla güçlü liderliğe, tecrübeye ihtiyacı olduğu bir dönem. Örneğin, siz köyünüzde, güvenmediğiniz, yarınını bilmediğiniz, ufak bir risk karşısında nasıl davranacağını bilmediğiniz birini muhtar yapar mısınız? Şu anda Türkiye’nin geldiği yerde bambaşka bir dünya yaşıyor. Bakınız uluslararası toplantılara hep ‘Türkiye ne der?’ yaklaşımı var. Kıbrıs’ta oyun bozuyorsunuz, Suriye’de oyun bozuyorsunuz. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki kavgada oyun bozuyorsunuz. Rusya-Ukrayna krizinde tam göbekte durup, oyun çözmeye çalışıyorsunuz. Bunlar kıymetli işler. Bakınız son 1 aydan beri Türkiye’nin gündemine Altay tankından İMECE gözlem uydusuna kadar, TOGG’dan doğal gazın karaya gelmesine kadar, Hürjet’ten nükleer güç santraline kadar her alanda büyük bir dönüşüm var. Burada bir partinin gelecek seçimi olarak bakabilir miyiz? Bir iddia var. Bu hikayenin yarım kalmaması lazım.” dedi.