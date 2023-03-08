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Batman'da korkutan olay! Tam 100 metre

2023-03-08 12:01:37
Batman'da korkutan olay! Tam 100 metre

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Batman'daki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı havzasında obruk meydana geldi.

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Foto - Batman'da korkutan olay! Tam 100 metre

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Batman'ın Beşiri ilçesinin 25 kilometre uzaklığındaki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı havzasında, çapı 100 metreyi bulan obruk oluştu.

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Foto - Batman'da korkutan olay! Tam 100 metre

Yakınlarında yerleşim yerinin de bulunduğu obruğun, depremlerin ardından meydana geldiğini belirten Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, obruk çevresinde çok sayıda eski oluşumlu dairesel yapılar olduğunu da söyledi. Depremlerin, obruk oluşumunu hızlandırdığını belirten Prof. Dr. Eren, bölgeyi değerlendirerek, "Çevrenin jeolojisine baktığımız zaman bölgedeki en yaşlı birimimiz Midyat grubuna ait kireç taşlarıdır.

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Foto - Batman'da korkutan olay! Tam 100 metre

Onun üzerinde de Germav formasyonu bulunuyor. En genç birimimiz ise Şelmo formasyonudur. Burada da çok az bir alüvyal örtü görüyoruz, bu obruğun olduğu bölgede. Tabi deprem doğrudan obruğu oluşturmuyor ama bölgede bulunan jipslerin erimesiyle yer altında oluşan boşluklar, zaman içerisinde yukarı yükselerek en üstünde ince bir şapka bulunduruyor.

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