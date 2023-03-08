Batman'da korkutan olay! Tam 100 metre

Onun üzerinde de Germav formasyonu bulunuyor. En genç birimimiz ise Şelmo formasyonudur. Burada da çok az bir alüvyal örtü görüyoruz, bu obruğun olduğu bölgede. Tabi deprem doğrudan obruğu oluşturmuyor ama bölgede bulunan jipslerin erimesiyle yer altında oluşan boşluklar, zaman içerisinde yukarı yükselerek en üstünde ince bir şapka bulunduruyor.