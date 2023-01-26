Batı’nın ‘manşet silahı’ devrede! Propaganda metinleri ile ne amaçlanıyor?

"TÜRKİYE'Yİ SEKTEYE UĞRATMAK İSTİYORLAR" Kültür açısından, inanç açısından çok etkin bir rol aldı Türkiye Cumhuriyeti devleti… Etrafındaki bölge devletlerini etkilemeye başladı. İnsanı dış politikayı öğretti. Bütün bu çalışmalar yapılırken Batı boş durmuyor. Batı sermayeli bir takım medya grupları Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almak suretiyle bu hamleleri sekteye uğratmak istiyor. Son hamle bu seçimler. Batı'nın da umut kapısı haline geldi. Bir şekilde başka yollarla teröre destek verdiler, FETÖ'ye destek verdiler, içeriden yıkamayacağını anlayınca, tıpkı geçmişte diğer ülkelere yaptıkları renkli devrimler tarzı bir uygulamayla başlangıcı medya üzerinden yapmaya başladılar. "İÇERİDEN DE BAZI DESTEK GRUPLARI BULUNCA..." Tabii bunu maalesef içeride de bazı destek grupları bulunca çok daha saldırgan bir hale geldiler. İçeride ve dışarıda birleşen bu ittifak, Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini engellemek ve Türkiye'nin atılımlarını ortadan kaldırmak ve sekteye uğratmak için böyle bir yola başvuruyor." KAYNAK:SABAH GAZETESİ