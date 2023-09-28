2023-09-28 08:13:17 Batı’nın etnik temizlik yalanı tutmadı
1990’lardaki Ermeni zulümlerine kulak tıkayan Batılı ülkeler şimdi de Karabağ’da ‘etnik temizlik’ propagandası yapıyor. Ancak Azerbaycan ordusunun yardımları ve sivillere yönelik hassasiyeti bu algıyı çürütüyor. Azerbaycan ordusunun 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni sağlamak için başlatığı ve 24 saatte sonuca ulaştırdığı terör operasyonunun yankıları sürüyor. Başarılı operasyonun ardından Bakü yönetimi ile Ermeniler arasında bölgedeki sivillerin akıbeti için görüşmeler sürüyor. Karabağ'da 120 binden fazla Ermeni sivil yaşıyor. Azerbaycan ordusu bölgeden ayrılmak isteyen Ermenilere adeta kol kanat geriyor. Tek bir sivile dahil zarar verilmedi. Karabağ'da kalacaklara ise eşit vatandaşlık hakkı tanınacak.