Batı’nın etnik temizlik yalanı tutmadı

YARDIM GÖRÜNTÜLERİNE YER YOK Şimdiye kadar 30 binden fazla Ermeni vatandaşı güvenli bir şekilde Ermenistan tarafına geçti. Ancak Azerbaycan'ın aldığı üst düzey tedbirlere rağmen Batı medyasının "etnik temizlik korkusu" algısı sürüyor. Azerbaycan ordusunun Ermeni sivillere yol boyunca dağıttığı erzaklara dair görüntülere hiç yer vermeyen Batı medyası sürekli karalama haberlere imza atıyor. Batı'nın bu ikiyüzlülüğüne karşı sosyal ağlarda 1990'larda Ermenilerin Karabağ işgalleri sırasında yaptıkları katliamlar hatırlatılmaya başlandı. Çok sayıda kullanıcı "1992'de Hocalı'da soykırım yapıldı. Batı gözlerini yumdu", "Kelbecer'de yüzlerce Azerbaycanlı çocuk ve kadın esir alındı, Avrupa seyretti" ve "Şuşa'daki zulümlere hiç sesiniz çıkmamıştı" şeklinde paylaşımlar yaptı. Avrupa basınına "Gerçek katliamlara göz yumdunuz, şimdi güvenli şekilde işgal bölgesinden çıkmak isteyenler üzerinden algı yapıyorsunuz" şeklinde tepkiler gösterilmeye başlandı.