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Batı’nın etnik temizlik yalanı tutmadı

2023-09-28 08:13:17
Batı’nın etnik temizlik yalanı tutmadı

1990’lardaki Ermeni zulümlerine kulak tıkayan Batılı ülkeler şimdi de Karabağ’da ‘etnik temizlik’ propagandası yapıyor. Ancak Azerbaycan ordusunun yardımları ve sivillere yönelik hassasiyeti bu algıyı çürütüyor. Azerbaycan ordusunun 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni sağlamak için başlatığı ve 24 saatte sonuca ulaştırdığı terör operasyonunun yankıları sürüyor. Başarılı operasyonun ardından Bakü yönetimi ile Ermeniler arasında bölgedeki sivillerin akıbeti için görüşmeler sürüyor. Karabağ'da 120 binden fazla Ermeni sivil yaşıyor. Azerbaycan ordusu bölgeden ayrılmak isteyen Ermenilere adeta kol kanat geriyor. Tek bir sivile dahil zarar verilmedi. Karabağ'da kalacaklara ise eşit vatandaşlık hakkı tanınacak.

#1
Foto - Batı’nın etnik temizlik yalanı tutmadı

YARDIM GÖRÜNTÜLERİNE YER YOK Şimdiye kadar 30 binden fazla Ermeni vatandaşı güvenli bir şekilde Ermenistan tarafına geçti. Ancak Azerbaycan'ın aldığı üst düzey tedbirlere rağmen Batı medyasının "etnik temizlik korkusu" algısı sürüyor. Azerbaycan ordusunun Ermeni sivillere yol boyunca dağıttığı erzaklara dair görüntülere hiç yer vermeyen Batı medyası sürekli karalama haberlere imza atıyor. Batı'nın bu ikiyüzlülüğüne karşı sosyal ağlarda 1990'larda Ermenilerin Karabağ işgalleri sırasında yaptıkları katliamlar hatırlatılmaya başlandı. Çok sayıda kullanıcı "1992'de Hocalı'da soykırım yapıldı. Batı gözlerini yumdu", "Kelbecer'de yüzlerce Azerbaycanlı çocuk ve kadın esir alındı, Avrupa seyretti" ve "Şuşa'daki zulümlere hiç sesiniz çıkmamıştı" şeklinde paylaşımlar yaptı. Avrupa basınına "Gerçek katliamlara göz yumdunuz, şimdi güvenli şekilde işgal bölgesinden çıkmak isteyenler üzerinden algı yapıyorsunuz" şeklinde tepkiler gösterilmeye başlandı.

#2
Foto - Batı’nın etnik temizlik yalanı tutmadı

YARDIM GÖRÜNTÜLERİNE YER YOK Şimdiye kadar 30 binden fazla Ermeni vatandaşı güvenli bir şekilde Ermenistan tarafına geçti. Ancak Azerbaycan'ın aldığı üst düzey tedbirlere rağmen Batı medyasının "etnik temizlik korkusu" algısı sürüyor. Azerbaycan ordusunun Ermeni sivillere yol boyunca dağıttığı erzaklara dair görüntülere hiç yer vermeyen Batı medyası sürekli karalama haberlere imza atıyor. Batı'nın bu ikiyüzlülüğüne karşı sosyal ağlarda 1990'larda Ermenilerin Karabağ işgalleri sırasında yaptıkları katliamlar hatırlatılmaya başlandı. Çok sayıda kullanıcı "1992'de Hocalı'da soykırım yapıldı. Batı gözlerini yumdu", "Kelbecer'de yüzlerce Azerbaycanlı çocuk ve kadın esir alındı, Avrupa seyretti" ve "Şuşa'daki zulümlere hiç sesiniz çıkmamıştı" şeklinde paylaşımlar yaptı. Avrupa basınına "Gerçek katliamlara göz yumdunuz, şimdi güvenli şekilde işgal bölgesinden çıkmak isteyenler üzerinden algı yapıyorsunuz" şeklinde tepkiler gösterilmeye başlandı.

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Foto - Batı’nın etnik temizlik yalanı tutmadı

ERDOĞAN, ŞEHİTLERİ YÂD ETTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Karabağ Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla tüm şehitleri rahmetle andı. Erdoğan, "Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı. SÖZDE YÖNETİCİ TUTUKLANDI Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin eski "devlet bakanlarından" Ruben Vardanyan gözaltına alındı. Vardanyan'ın sınır muhafızları tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Kara para aklama, yasadışı silah ve uyuşturucu ticareti gibi suç geçmişine sahip olduğu belirtilen Vardanyan, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Azerbaycan aleyhine kışkırtıcı açıklamalarda bulunuyordu. 2. KARABAĞ ZAFERİ'NİN ÜZERİNDEN 3 YIL GEÇTİ Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın 3'üncü yılında şehitler anıldı. Azerbaycanlılar, 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıç gününün yıldönümünde şehitliklere akın etti.

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