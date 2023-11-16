2023-11-16 08:24:00 Batı Şeria’da zulüm Gazze’de katliam hapishanelerde işkence İsrailli Bakan Ben-Gvir işkence yaptıklarını itiraf etti
Filistinlileri her gün bombalı saldırılarda öldüren İsrail'den "hapishanelerde işkence" itirafı. Kolluk kuvvetleri ve hapishanelerden sorumlu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ziyaret ettiği yüksek güvenlikli hapishanede "elleri kelepçeli 8 mahkumun karanlık, tuvaletin yerde bir delik şeklinde, yatakların ise demir olduğu hücrede tutulduğunu ve tutuklulara sürekli milli marş dinletildiğini" açıkladı.