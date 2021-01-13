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Başkent Ankara beyaza büründü

2021-01-13 13:42:09
Başkent Ankara beyaza büründü

Ankara’nın yüksek kesimlerinde kendini gösteren kar Ankara-İstanbul Otoban yolu Cankurtaran mevkiinde de etkili oldu.

#1
Foto - Kar yağışı nedeniyle kapalı yol olmadığı öğrenildi.

Kar yağışı nedeniyle kapalı yol olmadığı öğrenildi.

#2
Foto - YARIN ETKİSİNİ ARTIRACAK Ankara’da kar yağışının yarın etkisini artırması ve cuma günü kentin tamamını etkilemesi bekleniyor.

YARIN ETKİSİNİ ARTIRACAK Ankara’da kar yağışının yarın etkisini artırması ve cuma günü kentin tamamını etkilemesi bekleniyor.

#3
Foto - Karlı ve soğuk hava dalgası önümüzdeki hafta da Ankara’da kendisini göstermeye devam edecek.

Karlı ve soğuk hava dalgası önümüzdeki hafta da Ankara’da kendisini göstermeye devam edecek.

#4
Foto - KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI İNTERNETTEN TAKİP EDİLEBİLECEK Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre Ankara’daki kar temizleme çalışmaları internet üzerinden takip edilebilecek.

KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI İNTERNETTEN TAKİP EDİLEBİLECEK Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre Ankara’daki kar temizleme çalışmaları internet üzerinden takip edilebilecek.

#5
Foto - Açıklama şu şekilde; Türkiye’de bir ilke imza atarak hizmet veren araçlarımızın konumunu canlı olarak paylaşıyor; çalışma yapılan yolları mavi renk ile belirtiyoruz. https://kartakip.ankara.com.tr adresinden çalışmalar takip edilebilecek.

Açıklama şu şekilde; Türkiye’de bir ilke imza atarak hizmet veren araçlarımızın konumunu canlı olarak paylaşıyor; çalışma yapılan yolları mavi renk ile belirtiyoruz. https://kartakip.ankara.com.tr adresinden çalışmalar takip edilebilecek.

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