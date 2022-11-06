Başkan yeni uygulamayı resmen açıkladı! TFF’den hakem atamalarında devrim

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon Kulübü'nü ziyaret etti. Burada kulüp başkanı Celil Hekimoğlu ve yöneticilerle birlikte kulüp tesislerini gezen Büyükekşi, altyapı antrenmanını izleyerek bilgiler aldı. Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyükekşi, yönetim kurulundaki bazı üyelerle Karadeniz turuna çıktıklarını belirterek, "Gerçekten Karadeniz denilince akla Trabzon geliyor. Trabzon'un hem tarihteki başarıları hem altyapıya verdiği önem Türk futbolu adına da son derece önemli ve güzel. Çünkü Türkiye'de futbolun Anadolu'da başarı gösteren en önemli takımlarından bir tanesi" dedi. Büyükekşi, göreve geldikleri günden itibaren futbolun ekonomisiyle de yakından ilgilendiklerini belirterek, "Futbolun ekonomisi denince de akla ilk gelen şey altyapı. Çünkü eğer kulüplerimiz, alt yapıdan yetirince önem verip oyuncu çıkarabilirlerse ekonomik olarak da rahat etmeleri mümkün. Bizim de önemli bir projemiz var. Önemli projemiz Süper Lig takımlarında akademi zorunluğu getirmeyi planlıyoruz. O yüzden de bütün Süper Lig kulüplerinin Türkiye'ye yakışır, Türkiye şartlarına en iyi ekonomi nasıl hayata geçirebiliriz onla ilgili çalışma başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. Önlerinde 2 tane dostluk maçlarının bulunduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Diyarbakır'da İskoçya, Gaziantep'te Çekya ile oynayacağız. Bu çalışmanın arkasından da Almanya, Portekiz ve İspanya'da da gerek milli takımlar bazında gerekse her ülke de minimum iki tane futbol kulübünün altyapılarını ve akademilerini inceleyeceğiz. Onu yapmadan önce ülkemizde altyapıları inceliyoruz bunun da en önemli şehri olan Trabzon'dayız. Fikir alıyoruz. Daha sonra Altınordu'yu inceleyeceğiz" şeklinde konuştu.