Başkan yeni uygulamayı resmen açıkladı! TFF’den hakem atamalarında devrim

"Yüzde yüz memnuniyet getirecek mi? Hiçbir şey yüzde 100 olamaz" diyen Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü neticede yönetimi yapan bir insan. Mutlaka küçük de olsa bir takım hatalar olabilir. Atladığı, gözden kaçan şeyler olabilir. Onları da zaman içinde eğitimle daha mükemmel hala getirmeye çalışacağız. Çünkü Türkiye'de de dünyada da her kesimden bu işi iyi yapmak için çalışmalar yapılıyor. VAR, böyle geldi zaten. Dünya kupasında VAR'da yarı otomatik sistem devreye girecek. Ofsayt çizgisi falan çekilmeyecek. Otomatik olacak. Bunun gibi şeyler de zaman içerisinde mutlaka Türkiye'de de bu yönde çalışmalar olacak. Biz de bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Futbolda özellikle teknoloji kullanımı ve dijitalleşme konusunda önemli adımlar atıyoruz. Kurumların birçok alacağı kararlar, yapacağı işleri dijital hale getirmeye çalışıyoruz. Teknoloji kullanmak istiyoruz. İnşallah burada aynı şekilde kararlılıkla devam edeceğiz." Büyükekşi, 4 Türk takımının Avrupa kupalarında yoluna devam ederek Türk futboluna katkı sağladığını belirterek, "20. sıradaydık, 12. sıraya geldik. 4 takımımız da yoluna devam ediyor. Bu Türk futbolu adına çok büyük bir kazanç. Biz de bundan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Gerek milli takımımızın gerekse kulüplerimizin Avrupa'da alacağı başarılar, ülkemiz adına önemli bir kazanç. Şampiyonlar Ligi'nde bu sene ilk kez takımımız yok ama her şeyde bir hayır var, bundan da bir ders çıkartmamız lazım. Önümüzdeki yıllarda alacağımız bu puanlar bir başka yıl için fayda sağlayacak. Türk futbolunda tabii ki başarı son derece önemli çünkü 2000 yılında UEFA ve Süper Kupa dışında uluslararası alanda kulüpler bazında önemli bir başarımız yok. Tekrar hedefi daha yukarılara koymak için 22 yıl geçti. İnşallah burada da alınacak adımlar son derece önemli. Biz de her türlü desteği veriyoruz" ifadelerini kullandı.