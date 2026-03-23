1 günlük evli çiftin acı sonu! Yan yana defnedildiler!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

1 günlük evli çiftin acı sonu! Yan yana defnedildiler!

Burdur'un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 1 günlük sözlü Mustafa Kılıç (23) ve Gizem Ateş (19) çifti yan yana toprağa verildi.

Foto - 1 günlük evli çiftin acı sonu! Yan yana defnedildiler!

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Isparta-Antalya kara yolu, Ağlasun Sakarlar mevkiinde meydana geldi. Mustafa Kılıç yönetimindeki 15 AEA 416 plakalı otomobil ile A.E.B. idaresindeki 32 ABE 850 plakalı otomobil çarpıştı.

Foto - 1 günlük evli çiftin acı sonu! Yan yana defnedildiler!

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Kılıç ve bir gün önce sözlendiği Gizem Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Foto - 1 günlük evli çiftin acı sonu! Yan yana defnedildiler!

Kazada yaralanan A.E.B. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Foto - 1 günlük evli çiftin acı sonu! Yan yana defnedildiler!

Kılıç ve Ateş'in cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Foto - 1 günlük evli çiftin acı sonu! Yan yana defnedildiler!

BABAEVLERİNDEN HELALLİK ALINDI Kılıç ve Ateş'in cenazeleri, bugün yakınları tarafından Isparta Şehir Hastanesi morgundan alındı.

Foto - 1 günlük evli çiftin acı sonu! Yan yana defnedildiler!

Burdur Bucak'taki babaevine götürülerek helallik alınmasının ardından Gizem Ateş'in cenazesi, sözlüsü Mustafa Kılıç'ın Ağlasun’un Hamam Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Foto - 1 günlük evli çiftin acı sonu! Yan yana defnedildiler!

Burada Kılıç ve Ateş için helallik alındı.

Foto - 1 günlük evli çiftin acı sonu! Yan yana defnedildiler!

YAN YANA DEFNEDİLDİ Ağlasun merkezdeki Kemalettin Camii'nde Kılıç ve Ateş için öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Foto - 1 günlük evli çiftin acı sonu! Yan yana defnedildiler!

Cenazeye Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüp Koca, Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy ile Kılıç ve Ateş'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Genç çift, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla Bala Mahallesi Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

