Başkan Erdoğan'a sevgi seli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurtdışı ziyaretini Azerbaycan'a yaptıktan sonra ikinci durağı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçti.
Başkan Erdoğan KKTC’ye düzenlediği ziyaret kapsamında başkent Lefkoşa’daki Ercan Uluslararası Havalimanı’nda resmi tören ile karşılandı.
HALK COŞKUYLA KARŞILADI
Halk Erdoğan'a yoğun ilgi gösterirken, bazı KKTC'lilerin ise gözyaşı döktüğü görüldü.
Bir süredir Türkiye-Yunanistan ve Rum Kesimi arasında artan gerginliğin üzerine, halkın Erdoğan'ı karşılamak için havalimanına gelmesi dikkat çekti.