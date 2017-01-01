Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'a sevgi seli

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurtdışı ziyaretini Azerbaycan'a yaptıktan sonra ikinci durağı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçti.

  • Başkan Erdoğan KKTC’ye düzenlediği ziyaret kapsamında başkent Lefkoşa’daki Ercan Uluslararası Havalimanı’nda resmi tören ile karşılandı.

  • HALK COŞKUYLA KARŞILADI
    Halk Erdoğan'a yoğun ilgi gösterirken, bazı KKTC'lilerin ise gözyaşı döktüğü görüldü.

  • Bir süredir Türkiye-Yunanistan ve Rum Kesimi arasında artan gerginliğin üzerine, halkın Erdoğan'ı karşılamak için havalimanına gelmesi dikkat çekti.

TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı

Son Eklenen Haberler

Saç düzleştiriciler saça zarar veriyor
  1. Saç düzleştiriciler saça zarar veriyor
  2. Maduro'dan Türkiye paylaşımı
  3. Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa..
  4. Fenerbahçe'ye 2 transfer birden!
  5. Anjin sorununa çözümler
  6. Hatay'ın Arsuz ilçesinde korkutan..
  7. Karabük’te trafik kazası: 1 kişi yaralı
  8. ABD, F-35'in katilini Rusya'da buldu
  9. Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
  10. Fırında tavuk çevirme nasıl yapılır?
  11. Son antrenmana katılmayan Mbappe,..
  12. ABD'ye net cevap: Saldırmayacaksanız..
  13. Cezaevi firarisi tarafından kaçırılan..
  14. Kaçırılan işitme engelli kız bulundu
  15. Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kıbrıs..
  16. Halkalı-Sofya tren seferleri tekrar..
  17. NATO Zirvesi ilklere sahne olacak
  18. Uşak’ta ele geçirildi! Çuval çuval..
  19. Göztepe, Arjantinli oyuncuyu..
  20. Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ..