2023-04-18 07:32:26 Başkan Erdoğan Üsküdar'da gençlerle sohbet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da gençlerle bir araya gelerek, sohbet etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da gençlerle bir araya gelerek, sohbet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nın ardından Nevmekan'da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, burada gençlerle bir süre sohbet etti.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından, "Üsküdar Nevmekan'da bir Ramazan akşamı… Sohbetimize keyif katan genç kardeşlerime teşekkür ediyorum." mesajını paylaştı.
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