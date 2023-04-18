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Gündem
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Başkan Erdoğan Üsküdar'da gençlerle sohbet etti

2023-04-18 07:32:26
Başkan Erdoğan Üsküdar'da gençlerle sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da gençlerle bir araya gelerek, sohbet etti.

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Foto - Başkan Erdoğan Üsküdar'da gençlerle sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nın ardından Nevmekan'da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, burada gençlerle bir süre sohbet etti.

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Foto - Başkan Erdoğan Üsküdar'da gençlerle sohbet etti

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından, "Üsküdar Nevmekan'da bir Ramazan akşamı… Sohbetimize keyif katan genç kardeşlerime teşekkür ediyorum." mesajını paylaştı.

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