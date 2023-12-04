Başkan Erdoğan tarafından "Mevlana Yılı" olarak ilan edilmişti! 750. Vuslat Yıl Dönümü! Hazreti Mevlana anılıyor! O ilimizde 40 bin kişilık yoğun katılım olacak!

2023'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Mevlana Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Yarar, modern sahne ve salon etkinlikleri açısından, anma törenlerinin 86'ncısının gerçekleştirildiğini söyledi. Yarar, "Bu yıl Hazreti Mevlana'nın Şebiarus törenlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile müşterek yapmaktadır. Bütün bu çalışmaların koordinasyonunu Bakanlığımızın Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sağlarken, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak biz de yürütme işlerini sürdürmekteyiz." dedi. Yarar, hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, şöyle konuştu: "11 akşam, 4 de gündüz olmak üzere sema programlarımız Mevlana Kültür Merkezi sema salonunda yapılacaktır. Sema programlarımızın giriş biletleri www.biletinial.com'da satışa sunulmuştur. Konya'ya gelecek misafirlerimiz bunu takip etmektedirler. İlgili sitede bilet bulunmaktadır. Zaman zaman biletin olmadığı gibi bir tabloyla karşılaşılsa da ertesi gün tekrar bilet satışa sunulmaktadır. Kontrollü satış da denilebilir, daha çok kitleye ulaşması açısından, bireysel katılımın daha fazla olması için böyle bir yolun doğru olduğu kanaatindeyim."