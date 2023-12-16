Başka ne beklenirdi ki? 366 FETÖ’cüyü akladı Skandal karar

‘YETKİSİNİ AŞTI’ Av. Begüm Ece Pazarcı, AİHM’nin Türk yargısının delillerini değerlendiremeyeceğinin altını çizerek Yüksek Mahkeme’nin yetkisini aştığını aktardı. Pazarcı şu vurguları yaptı: “AİHM; ülkemizin de kurucu üyelerinden biri olduğu Avrupa Konseyi’ne bağlı olarak kurulmuş olan uluslararası bir mahkemedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokollerle güvence altına alınan temel hakların çiğnenmesi durumunda bireylerin, tüzel kişilerin, devletlerin başvurabileceği bir merciidir. AİHM; önüne gelen bir başvuruda, temel haklara; Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi’ne uygun yargılama yapılıp yapılmadığına bakar. AİHM; bir temyiz mercii değildir ve ilgili kişinin suçluluğu/suçsuzluğu; delil değerlendirmesi gibi konularla ilgili karar veremez. AİHM; önceki kararlarında da delillerin kabul edilebilirliği ve nasıl değerlendirileceğinin ulusal hukuk ve ulusal mahkemelerin yetkisinde olduğunu, bu konuda bir incelemesinin söz konusu olamayacağını belirtmesine rağmen; Yalçınkaya kararı ve son 2 kararında önceki kararlarından ayrılarak açıkça delil değerlendirmesi yaparak yetkisini aşmıştır.