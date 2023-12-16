Başka ne beklenirdi ki? 366 FETÖ’cüyü akladı Skandal karar

“Mahkeme, başvurucuların ilk duruşma öncesi tutukluluklarının, ByLock mesajlaşma sistemini kullandıklarını, FETÖ/PDY’yi finanse ettiği değerlendirilen bankacılık faaliyetlerini, bazı FETÖ/PDY yanlısı yayınlara aboneliklerini, dosyalarında yer aldıklarını gösteren bilgilere dayandığını kaydeder. Kişiler, elinde ‘F’ seri numaralı ABD 1 dolarlık banknotları bulunan ve/veya FETÖ/PDY bağlantılı kurum ve kuruluşlarda görev yapan ve/veya bu kuruluşlara üye olan kişilerdir. Tutuklama kararlarında, başvuranların ByLock mesajlaşma sistemini kullandıkları iddialarının dikkate alındığı ölçüde, mahkeme, ByLock kullanımının, yukarıda belirtilenler anlamında ‘makul şüphe’ teşkil edecek nitelikte olmadığının halihazırda tespit edildiğini belirtmektedir.