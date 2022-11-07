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Sağlık
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Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

2022-11-07 11:55:31
Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

Yeni Akit/Ankara - Biyolojik saat diğer adıyla sirkadiyen ritim, vücudumuzdaki yaklaşık bir günlük fizyolojik ve biyolojik süreçlerindeki değişimlerini ifade ediyor. Uyku-uyanıklık döngümüzün en temel ve belirleyici unsurunun sirkadiyen ritim olduğunu söyleyen DoktorTakvimi uzmanlarından Uzm. Dr. Vugar Jafar, biyolojik saatimizin nasıl çalıştığını şöyle anlatıyor: “Işık, en önemli ritim düzenleyicisidir. Sosyal ve fiziksel aktiviteler de diğer düzenleyicilerdir. Işığın etkisi ile melatonin sentezi baskılanır. Yani güneşin doğmasıyla ışınlar gözdeki hücreleri uyararak, melatonin hormonunun üretimini engeller. Sirkadiyen ritmin düzenlenmesinde ortamdaki aydınlık ve karanlık ana belirleyicilerdir. Kısaca söylemek gerekirse melatonin sentez ve salınımı geceleri karanlıkta uyarılır, gündüzleri ise ışığın etkisi ile baskılanır.”

#1
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ KALMANIN SAATLERE GÖRE ETKİSİ - Akşam saatlerinde yoğun ışığa maruz kalma endojen fazın gecikmesine, sabahın erken saatlerinde ışığa maruz kalma ise fazın erkene kaymasına neden oluyor. Bunun sonucunda ise uyku düzensizlikleri ortaya çıkıyor. Uygun saatlerde parlak ışık ve melatonin uygulanması ile sirkadiyen ritim bozukluklarındaki faz değişikliklerinin düzenlenmesi sağlanabiliyor. Melatoninin en çok salındığı zamanların 23.00-05.00 arası olduğunu belirten Uzm. Dr. Vugar Jafar, melatonin diğer etkilerini şu şekilde sıralıyor: “Hücreye girip onları yeniliyor. DNA’yı onarıyor ki bu onarım birçok hastalık özellikle de kanser gelişimine karşı bizi koruyor. Antioksidan etkisi bulunuyor, tüm dokularınızı temizleyerek bağışıklık sistemini yeniliyor.”

#2
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

GECE VARDİYASINDA ÇALIŞAN KADINLARIN MEME KANSERİNE YAKALANMA RİSKİ YÜKSELİYOR - Doku büyümesi, tansiyon kontrolü, kalp atımı ve kan şekerinin düzenlenmesi gibi önemli fizyolojik işlemlerin kontrolünde sirkadyen ritminin önemli bir yere sahip olduğuna değinen Uzm. Dr. Vugar Jafar, sözlerine şöyle devam ediyor: “Son dönemde yaygın olan ve giderek artan meme, rahim ve bağırsak kanseri tanısı almış hastaların, yaşam tarzı veya diğer deyişle sirkadyen ritmi değerlendirildiğinde, tümör artışı ile orantılı olarak yaşam tarzı düzensizlikleri ön plana çıkıyor. Yapılan araştırmalar sirkadyen ritim bu hastalarda sağkalım için pozitif ve bağımsız belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Aynı zamanda pankreas kanserinde de sirkadiyen ritim ilişkili gen ekspresyonunun azaldığı ve sirkadiyen ritmin bozulduğu gözlemlendi. Ayrıca gece vardiyasında çalışan kadınlarda meme ve kolon kanserine yakalanma riskinin yükseldiği de ortaya çıktı” Sirkadyen ritim düzenlenmesinde diğer önemli hormonun kortizol olduğunu söyleyen ve gözden gelen ışık ile uyarılan diğer organın ise hipofiz olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Vugar Jafar, hipofizin özeliklerini şöyle anlatıyor: “Hipofiz, kortizolün üretimini kontrol ediyor. Salınan kortizol kan şekerini ve tansiyonu artırarak regülasyonu sağlıyor. Sabahın ilk saatlerinde kortizol salınımı kişiyi günlük mücadeleye hazırlayarak daha zinde ve güçlü kılıyor.”

#3
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

BİYOLOJİK SAATİMİZ NASIL ÇALIŞIYOR? - Güneşin ışık etkisiyle hormonsal değişikliklerin nasıl oluştuğunu anlarsak, biyolojik saatimizin ne zaman ne yapacağını tahmin etmemizin daha kolay olacağını belirten Doktor Takvimi uzmanı, Uzm. Dr. Vugar Jafar, saatlere göre vücudumuzun biyolojik saatinin nasıl tepki verdiğini şöyle açıklıyor:

#4
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

SAAT 23.00: İYİ GECELER - En ideal uyku saattir. Melatoninin etkisi iyice artar, stres hormonu salınımı oldukça azalır, vücut gevşemeye başlar. Tansiyon ve vücut ısısı düşer. Uykuya daldıktan 10 dakika sonra kalp atışı ve beynimizin aktiviteleri yavaşlar, 25 dakika sonra derin uykuya geçeriz.

#5
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

SAAT 24.00: SAHNE MELATONİNİN! - Biz uyurken vücut kendini onarmaya ve yenilemeye başlar. Akşam yemeğinde tükettiğimiz besinler hücrelerin onarımı için kullanılır. Gün içerisinde yıpranan bütün dokularımız uyku esnasında yenilenir. Bu günlük yenilenme fırsatını kaçırmamız biraz yaşlanmamız anlamına gelir.

#6
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

SAAT 01.00-02.00: UYANIKSAK DİKKAT! - Dikkatin ve verimliliğin en düşük zaman olduğu için çalışmamak gerekir. Çünkü vücut kendini uykuya ayarlamıştır. Görme ve refleksler zayıftır. İstatistiklere göre bu saatlerde yapılan trafik kazaları oldukça fazladır.

#7
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

SAAT 03.00: DERİN UYKUDAYIZ - Melatonin hormonun en çok salgılandığı zamandır. Bu saatlerde uyanık olan kişiler, bundan dolayı kararsız, üşengeç ve tembeldir. Bunalıma girme ve intihar eğilimleri bu saatlerde yüksektir.

#8
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

SAAT 04.00: YENİ GÜNE HAZIRLIK SAFHASI - Enerji üretilmeye, kan basıncında yükselme ve damarlarda gerilmeler oluşmaya başlar. Doğumların olduğu saatlerdir. Kalp krizi ve inme geçirme oranı oldukça yüksektir. Kalp rahatsızlığı olanlar ve erken saatlerde spora başlayanların dikkat etmesi gerekir.

#9
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

SAAT 05.00-06.00: YENİ GÜNE MERHABA - Stres hormonu yaklaşık altı katına çıkar. Enerji depolanmıştır. Metabolizmamızın hareketlenmesiyle günlük işler için enerji ve protein sentezlenir.

#10
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

Saat 07.00: KAHVALTI SAATİ - Vücut uyanmıştır ancak hala zayıftır. Kaslar ve eklemler ısınmamış hala soğuktur. Güzel bir kahvaltı spor yapmaktan daha iyi gelir. Sindirim sistemi iyi çalışır, karbonhidratlar hiç depo edilmeden direk enerjiye çevrilir. Bu nedenle istenildiği gibi kahvaltı yapılabilir.

#11
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

SAAT 08.00: İŞE KOYULMA VAKTİ - Nabız hızlanmış ve tansiyon yükselmeye başlamıştır. Kahvaltı sonrası içilen sigaralara da çok dikkat edilmesi gereken bir saattir çünkü damarlar her zamankinden daha fazla daralır. Kalp krizi açısından dikkatli olmak gerekir.

#12
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

SAAT 09.00-11.00: ARTIK ÇALIŞMA ZAMANI - Çalışmak için en verimli ve etkin saatlerdir. Zihinsel aktiviteler için en uygun zaman olduğundan, tam konsantrasyon halinde çalışmaya devam etmek kolaydır.

#13
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

SAAT 12.00-14.00: BİR ARA MI VERSEK? - Yorgunluk, dikkatin dağınık hafif uyku hali başlamıştır. Beyine giden kan miktarı azalmaya başlamıştır. Çünkü öğle yemeği saati gelmiş, kan sindirim için yoğun olarak mide tarafından kullanılacaktır. Öğle yemeğinin ardından uyku hali iyice bastıracaktır. Yemek sonrası uyuyabilenlerde kalp krizi geçirme oranı 0’a düşer. Dolayısıyla yemek sonrası fiziksel aktiviteden kaçınmak gerekir.

#14
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

SAAT 15.00: ÇOK ÇALIŞTIM SABAHTAN ÇOK MUTLUYUM - İnsanın kendisini en mutlu hissettiği saattir. Mutluluk hormonu endorfinin salgılanması en yüksek seviyededir. Yeni işler için enerji yeniden gelmiştir. Zihinsel olarak aktif bir durumdayızdır. Yeni verimlilik dönemi yaşanır ama bu verimlilik oranı sabahkinden daha düşüktür.

#15
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

SAAT 16.00-17.00: OLİMPİK DÜZEYDE YÜKSEK HEYECAN - Adrenalin hormonu en yüksek seviyeye ulaşmıştır ve kaslar çok güçlü durumdadır. Kuvvet artışı en yüksek seviyeye ulaşır, organlar yüksek performansla çalışır. Beyin-kas koordinasyonu mükemmel boyuttadır. Küçük kas gruplarının da en güçlü ve en etkili olduğu saat dilimidir. Yapılan istatistiklerde olimpiyat rekorlarının en çok bu saatlerde kırıldığı saptanmıştır.

#16
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

SAAT 18.00: EVE GİTME ZAMANI - Vücutta yorgunluk, kaslarda güçsüzleşme başlar. Vücut akşam yemeğine kendini hazırlar. Midenin en fazla asit salgıladığı saatlerdir. Pankreas bu saatte oldukça aktiftir. Akşam yemeğine başlamak için ideal bir zamandır.

#17
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

SAAT 19.00-20.00: GÜN SONU DEĞERLENDİRMESİ - Havanın kararmasıyla melatonin salgılanmaya, vvücudumuz uykuya hazırlık yapmaya başlar. Kan basıncı azalır ve nabız yavaşlar. Sindirim işlemi azalmakla beraber devam Eder.

#18
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

SAAT 21.00: YEMEK YASAK - Yemek yemenin en tehlikeli olduğu saattir çünkü sindirim işlemi ve bazı organların günlük görevi sona ermiştir. Bu saat ve bu saatten sonra yenilecek her şey midede sabaha kadar hazmedilmeden bekler. Hazmedilmeyen bu besinler midede çürüyüp zararlı çöp halini alır. Bu zararlı asitler bağırsak ve mide mukozasına zarar verebilir, rahatsızlıklara neden olabilir.

#19
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

SAAT 22.00: BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DEVREDE - Bu saatte alyuvarların aktivitesi artar, vücut bağışıklık sistemi etkin çalışmaya başlar. Sigara kullananlar bu saatte son sigaralarını içmelidir. Bu saatten sonra vücut, zehirli maddeleri kendisinden uzaklaştıramaz. Sabah saatlerine kadar vücutta kalan bu zararlı maddeler vücudu zehirler.

#20
Foto - Başarının sırrı biyolojik saatte! Hangi saatte ne yapmalıyız?

BİYOLOJİK SAATİMİZ YA BOZULURSA - Kıtalararası uzak mesafe uçak yolculuğu, gece-vardiyalı çalışma, gece yemeleri, gece ışık kirliliği ve çevre gibi faktörler biyolojik saatimizin bozulmasına neden olabiliyor. Uzun uçak yolculuklarından sonra varılan şehirdeki saat farkı nedeni ile yaşanan şaşkınlık, uyku ya da iştah sorunları, bu bozulmanın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Tüm canlıların bedenlerinin kusursuz bir denge içerisinde işlemek ve içinde bulunduğu ortamın tüm koşullarına yine en kusursuz şekilde uyum sağlamak amacı ile programlanmış olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Vugar Jafar, “Yaratılışı gereği vücudumuz, her zaman yaşanan bölgedeki düzenini sürdürmek ister. Ancak gerekli uyarıları alamadığı zaman, sistem doğru çalışamaz ve birtakım sorunlar ortaya çıkar. Hormonal düzensizlik, obezite, diyabet, uyku bozuklukları ve kanser gibi rahatsızlıkların bazıları biyolojik saatin bozulması sonucu ortaya çıkar. Büyük başarı hikayelerinin arkasında disiplinli bir şekilde çok çalışmak ne kadar önemliyse biyolojik saatinde bu disiplinin önemli bir parçası olduğunu unutmamamız gerekiyor” diyor.

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