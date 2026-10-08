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Başakşehir’deki okul saldırısında çarpıcı detay! "Türkiye ve dünya beni tanımalı"

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Başakşehir’deki okul saldırısında çarpıcı detay! “Türkiye ve dünya beni tanımalı”

Başakşehir’de Eslem Sare Bulut’un hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tutuklanan 16 yaşındaki F.M.’nin saldırıdan önce çevresine “Türkiye’nin ve dünyanın kendisinden haberdar olacağı bir şeyler yapmak istediğini” söylediği öne sürüldü. Yapılan ilk incelemelerde saldırgan ile hedef aldığı öğrenciler arasında herhangi bir bağlantı veya husumet tespit edilmedi.

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Foto - Başakşehir’deki okul saldırısında çarpıcı detay! "Türkiye ve dünya beni tanımalı"

İstanbul Başakşehir’de bir okula yönelik gerçekleştirilen ve Eslem Sare Bulut’un yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bıçaklı saldırının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 16 yaşındaki F.M. hakkında elde edilen yeni bilgiler, olay öncesindeki davranışları ve sözlerini yeniden gündeme taşıdı.

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Foto - Başakşehir’deki okul saldırısında çarpıcı detay! "Türkiye ve dünya beni tanımalı"

“TÜRKİYE VE DÜNYA BENDEN HABERDAR OLSUN” Soruşturma kapsamında ulaşılan ilk bilgilere göre F.M.’nin akademik başarısının yüksek olduğu belirlendi. Şüphelinin yüksek puanla bir Fen Lisesi’ne yerleşme hakkı kazandığı ancak okulun evine uzak olması nedeniyle Anadolu Lisesi’ne kayıt yaptırdığı aktarıldı. F.M.’nin ders ortalamasının da oldukça yüksek olduğu kaydedildi. Şüphelinin saldırı öncesinde çevresine yönelik söylediği öne sürülen sözler ise soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. F.M.’nin kendisini sürekli “çirkin” olarak nitelendirdiği, ayrıca “Türkiye’nin ve dünyanın kendisinden haberdar olacağı bir şeyler yapmak istediğini” söylediği öne sürüldü. Bu ifadelerin saldırının motivasyonuyla bağlantısının bulunup bulunmadığı soruşturma kapsamında araştırılıyor.

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Foto - Başakşehir’deki okul saldırısında çarpıcı detay! "Türkiye ve dünya beni tanımalı"

SALDIRDIĞI ÖĞRENCİLERİ ÖNCEDEN TANIMIYORDU Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği ilk incelemelerde F.M. ile saldırının hedefi olan öğrenciler arasında önceden yaşanmış bir anlaşmazlık veya husumete rastlanmadı. Şüphelinin saldırıya uğrayan öğrencilerle ya da okuldaki diğer kişilerle saldırıyı açıklayabilecek nitelikte önceden kurulmuş bir bağlantısının da tespit edilemediği belirtildi.

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Foto - Başakşehir’deki okul saldırısında çarpıcı detay! "Türkiye ve dünya beni tanımalı"

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında saldırının neden gerçekleştirildiği ve şüphelinin olay öncesindeki hazırlık süreci araştırılacak.

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Foto - Başakşehir’deki okul saldırısında çarpıcı detay! "Türkiye ve dünya beni tanımalı"

ANNE VE BABASI DA TUTUKLANDI Olayın ardından gözaltına alınan F.M. ile annesi M.M. ve babası Ş.M.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Foto - Başakşehir’deki okul saldırısında çarpıcı detay! "Türkiye ve dünya beni tanımalı"

Eslem Sare Bulut’un hayatını kaybettiği ve 7 öğrencinin yaralandığı saldırıyla ilgili adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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Yorumlar

mütevekkil3

tam idamlık bir vaka
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