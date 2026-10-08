Başakşehir’deki okul saldırısında çarpıcı detay! “Türkiye ve dünya beni tanımalı”

“TÜRKİYE VE DÜNYA BENDEN HABERDAR OLSUN” Soruşturma kapsamında ulaşılan ilk bilgilere göre F.M.’nin akademik başarısının yüksek olduğu belirlendi. Şüphelinin yüksek puanla bir Fen Lisesi’ne yerleşme hakkı kazandığı ancak okulun evine uzak olması nedeniyle Anadolu Lisesi’ne kayıt yaptırdığı aktarıldı. F.M.’nin ders ortalamasının da oldukça yüksek olduğu kaydedildi. Şüphelinin saldırı öncesinde çevresine yönelik söylediği öne sürülen sözler ise soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. F.M.’nin kendisini sürekli “çirkin” olarak nitelendirdiği, ayrıca “Türkiye’nin ve dünyanın kendisinden haberdar olacağı bir şeyler yapmak istediğini” söylediği öne sürüldü. Bu ifadelerin saldırının motivasyonuyla bağlantısının bulunup bulunmadığı soruşturma kapsamında araştırılıyor.