Başakşehir’deki okul saldırısında çarpıcı detay! “Türkiye ve dünya beni tanımalı”
Başakşehir’de Eslem Sare Bulut’un hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tutuklanan 16 yaşındaki F.M.’nin saldırıdan önce çevresine “Türkiye’nin ve dünyanın kendisinden haberdar olacağı bir şeyler yapmak istediğini” söylediği öne sürüldü. Yapılan ilk incelemelerde saldırgan ile hedef aldığı öğrenciler arasında herhangi bir bağlantı veya husumet tespit edilmedi.