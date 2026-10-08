Petrol fiyatları düşüşe geçti

EIA verilerine göre, Meksika Körfezi’nin ABD’ye ait bölümünde eylül ayında günlük 2,05 milyon varil ham petrol üretildi. Bu miktar, ülkenin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturdu. Danışmanlık şirketi Earth Science Associates’in model tahminine göre, fırtınanın devam ettiği süre boyunca körfez genelinde yaklaşık 11,2 milyon varillik petrol üretimi kaybedilebilir. Bu miktar, temmuz ayında Bertha Tropikal Fırtınası’ndan etkilenen 7,1 milyon varillik üretime kıyasla belirgin bir artışa işaret ediyor. KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, “Fırtına, piyasanın zaten arz tarafında yeterince sorunla karşı karşıya olduğu bir dönemde üretim ve rafinaj faaliyetlerinde kesinti ihtimalini artırarak ham petrol açısından istenmeyen bir komplikasyon yaratıyor” dedi.