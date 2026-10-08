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Ekonomi
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Petrol fiyatları düşüşe geçti

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petrol fiyatları düşüşe geçti

Uluslararası Enerji Ajansı’nın petrol stoklarının piyasaya sürülmesini hızlandırma kararı sonrası Brent petrol 100,20 dolara, ABD ham petrolü 88,28 dolara geriledi.

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Foto - Petrol fiyatları düşüşe geçti

Petrol fiyatları, İran savaşının küresel arzı daraltması nedeniyle rekor seviyeye ulaşan akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) petrol stoklarının piyasaya sürülmesini hızlandırmayı ve dizele öncelik vermeyi kabul etmesinin ardından, çarşamba günü dalgalı geçen seansı düşüşle tamamladı.

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Foto - Petrol fiyatları düşüşe geçti

Brent petrol vadeli işlemleri 38 sent, yani yüzde 0,38 düşüşle varil başına 100,20 dolardan kapandı. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol vadeli işlemleri ise 1,16 dolar, yani yüzde 1,3 gerileyerek 88,28 dolara indi. IEA, daha önce açıklanan stok salımlarının mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının piyasaya yaklaşık 100 milyon varil petrol sağlayabileceğini bildirdi. Ancak analistler ve bazı hükümetler, bu miktarın mutlaka aynı büyüklükte yeni bir müdahale anlamına gelmediğini belirtti.

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Foto - Petrol fiyatları düşüşe geçti

Franceinfo radyosu, çarşamba günü ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Fransa’nın stratejik stoklarından 10 milyon varil dizel yakıtı piyasaya süreceğini bildirdi. Again Capital ortağı John Kilduff, “Avrupa, tüm bu arz sıkışıklığının merkezinde yer alıyor… Stok salımları bu soruna yönelik ve WTI petrolüne duyulan ihtiyacı bir ölçüde hafifletiyor. Bu, ABD’deki arz üzerindeki baskının bir kısmını azaltmalı” dedi.

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Foto - Petrol fiyatları düşüşe geçti

Bu arada ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta ülkede ham petrol ve distilat ürün stoklarının azaldığını, benzin stoklarının ise arttığını açıkladı. EIA verilerine göre, 2 Ekim’de sona eren haftada ham petrol stokları 3,2 milyon varil azalarak 424,1 milyon varile geriledi. Reuters anketine katılan analistler ise stokların 1,7 milyon varil artmasını bekliyordu.

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Foto - Petrol fiyatları düşüşe geçti

PVM analisti Tamas Varga, yatırımcıların Orta Doğu’dan gelen arz ve ihracattaki son artışların sürdürülebilir olduğuna ikna olmadığını söyledi. Varga, ABD’ye yaklaşan fırtınanın ve Orta Doğu ile Ukrayna’da devam eden çatışmaların da fiyatları desteklediğini belirtti. Vitol Üst Yöneticisi Russell Hardy, salı günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırıların ve Orta Doğu’daki rafinerilerde işlenen petrol miktarının azalmasının akaryakıt piyasalarında arzı daralttığını söyledi. ABD’de meteoroloji uzmanları, salı günü yaptıkları açıklamada, Meksika Körfezi’nde oluşan bir fırtınanın iki gün içinde 2026 yılının Atlantik’teki ilk kasırgasına dönüşeceğini ve petrol ile doğal gaz tesislerini vurmasının muhtemel olduğunu belirtti.

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Foto - Petrol fiyatları düşüşe geçti

EIA verilerine göre, Meksika Körfezi’nin ABD’ye ait bölümünde eylül ayında günlük 2,05 milyon varil ham petrol üretildi. Bu miktar, ülkenin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturdu. Danışmanlık şirketi Earth Science Associates’in model tahminine göre, fırtınanın devam ettiği süre boyunca körfez genelinde yaklaşık 11,2 milyon varillik petrol üretimi kaybedilebilir. Bu miktar, temmuz ayında Bertha Tropikal Fırtınası’ndan etkilenen 7,1 milyon varillik üretime kıyasla belirgin bir artışa işaret ediyor. KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, “Fırtına, piyasanın zaten arz tarafında yeterince sorunla karşı karşıya olduğu bir dönemde üretim ve rafinaj faaliyetlerinde kesinti ihtimalini artırarak ham petrol açısından istenmeyen bir komplikasyon yaratıyor” dedi.

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