Makor Rishon'dan Türkiye itirafı: Artık 1 yılda değil 1 haftada yapıyorlar
İsrail gazetesi Makor Rishon, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir analize imza attı. Analizde, "Artık 1 yılda değil 1 haftada yapıyorlar" denildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail gazetesi Makor Rishon, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir analize imza attı. Analizde, "Artık 1 yılda değil 1 haftada yapıyorlar" denildi.
İsrail merkezli Makor Rishon gazetesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'da artan Rusya endişesini ve kıtanın değişen güvenlik mimarisini ele alan kapsamlı bir analiz yayımladı. Analizde, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda gerçekleştirdiği atılıma ve Avrupa güvenliğinde giderek artan rolüne dikkat çekildi.
Analizde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğu belirtilirken, Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz arasındaki stratejik konumunun Avrupa'nın güvenliği açısından taşıdığı öneme vurgu yapıldı.
Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesinin son yıllarda büyük bir ivme kazandığı ifade edilirken, bu gelişimin bölgesel güvenlik dengelerini de etkilediği değerlendirmesinde bulunuldu. Makor Rishon'da Türkiye'nin üretim kabiliyetindeki hızlı dönüşümü anlatmak için "Türkiye bir yılda ulaştığı neticeye artık bir haftada ulaşıyor" ifadesine yer verildi.
Analizde, Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki savunma sanayisi iş birliklerinin son dönemde giderek arttığı belirtildi. Türk savunma şirketlerinin Avrupa'daki faaliyetleri de yazının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Baykar'ın İtalya merkezli Piaggio Aerospace'i bünyesine katması ve Leonardo ile gerçekleştirdiği iş birliği, Türkiye'nin Avrupa savunma sektöründeki varlığını güçlendiren gelişmeler arasında gösterildi. Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki savunma iş birliğinin de Türkiye'nin milli muharip uçak projesi KAAN kapsamında sürdüğü ifade edildi.
Makor Rishon'un analizinde, Türkiye'nin artık yalnızca askeri ürün ve ekipman tedarik eden bir ülke olmadığı değerlendirmesine yer verildi. Türkiye'nin askeri kapasitesi, gelişen savunma sanayisi, üretim kabiliyeti ve stratejik coğrafi konumuyla Avrupa'nın yeniden şekillenen güvenlik mimarisinde daha belirgin bir aktör haline geldiği belirtildi.
Analizde, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa'nın güvenlik politikalarını yeniden değerlendirdiği bir dönemde, Türkiye ile geliştirilecek savunma ve güvenlik iş birliklerinin kıtanın gelecekteki güvenlik yapılanmasında önemli bir başlık oluşturabileceği vurgulandı. Kaynak: Haber7
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