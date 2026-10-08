  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devlet desteğiyle 30 kovandan 350 kovana ulaştı! Van balı Hırvatistan'a gidiyor Dünyaya duyurdular: Türkiye 30 milyar varillik petrol için bir açıklama yapacak Doğan Holding'den beklenmedik karar: Dev markayı bıraktılar Petrol fiyatları düşüşe geçti Paris-Tahran hattında gerilim tırmandı! Makor Rishon'dan Türkiye itirafı: Artık 1 yılda değil 1 haftada yapıyorlar Başakşehir’deki okul saldırısında çarpıcı detay! “Türkiye ve dünya beni tanımalı” Altın fiyatları yükselişte! ABD Dünya ekonomisini zora sokuyor: Fed yine faiz yükseltecek! Türk korkusundan İsrail’e sığındılar
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Makor Rishon'dan Türkiye itirafı: Artık 1 yılda değil 1 haftada yapıyorlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Makor Rishon'dan Türkiye itirafı: Artık 1 yılda değil 1 haftada yapıyorlar

İsrail gazetesi Makor Rishon, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir analize imza attı. Analizde, "Artık 1 yılda değil 1 haftada yapıyorlar" denildi.

#1
Foto - Makor Rishon'dan Türkiye itirafı: Artık 1 yılda değil 1 haftada yapıyorlar

İsrail merkezli Makor Rishon gazetesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'da artan Rusya endişesini ve kıtanın değişen güvenlik mimarisini ele alan kapsamlı bir analiz yayımladı. Analizde, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda gerçekleştirdiği atılıma ve Avrupa güvenliğinde giderek artan rolüne dikkat çekildi.

#2
Foto - Makor Rishon'dan Türkiye itirafı: Artık 1 yılda değil 1 haftada yapıyorlar

Analizde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğu belirtilirken, Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz arasındaki stratejik konumunun Avrupa'nın güvenliği açısından taşıdığı öneme vurgu yapıldı.

#3
Foto - Makor Rishon'dan Türkiye itirafı: Artık 1 yılda değil 1 haftada yapıyorlar

Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesinin son yıllarda büyük bir ivme kazandığı ifade edilirken, bu gelişimin bölgesel güvenlik dengelerini de etkilediği değerlendirmesinde bulunuldu. Makor Rishon'da Türkiye'nin üretim kabiliyetindeki hızlı dönüşümü anlatmak için "Türkiye bir yılda ulaştığı neticeye artık bir haftada ulaşıyor" ifadesine yer verildi.

#4
Foto - Makor Rishon'dan Türkiye itirafı: Artık 1 yılda değil 1 haftada yapıyorlar

Analizde, Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki savunma sanayisi iş birliklerinin son dönemde giderek arttığı belirtildi. Türk savunma şirketlerinin Avrupa'daki faaliyetleri de yazının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Baykar'ın İtalya merkezli Piaggio Aerospace'i bünyesine katması ve Leonardo ile gerçekleştirdiği iş birliği, Türkiye'nin Avrupa savunma sektöründeki varlığını güçlendiren gelişmeler arasında gösterildi. Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki savunma iş birliğinin de Türkiye'nin milli muharip uçak projesi KAAN kapsamında sürdüğü ifade edildi.

#5
Foto - Makor Rishon'dan Türkiye itirafı: Artık 1 yılda değil 1 haftada yapıyorlar

Makor Rishon'un analizinde, Türkiye'nin artık yalnızca askeri ürün ve ekipman tedarik eden bir ülke olmadığı değerlendirmesine yer verildi. Türkiye'nin askeri kapasitesi, gelişen savunma sanayisi, üretim kabiliyeti ve stratejik coğrafi konumuyla Avrupa'nın yeniden şekillenen güvenlik mimarisinde daha belirgin bir aktör haline geldiği belirtildi.

#6
Foto - Makor Rishon'dan Türkiye itirafı: Artık 1 yılda değil 1 haftada yapıyorlar

Analizde, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa'nın güvenlik politikalarını yeniden değerlendirdiği bir dönemde, Türkiye ile geliştirilecek savunma ve güvenlik iş birliklerinin kıtanın gelecekteki güvenlik yapılanmasında önemli bir başlık oluşturabileceği vurgulandı. Kaynak: Haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’den Mısır’a açık tehdit! Sisi’den jet cevap
Gündem

İsrail’den Mısır’a açık tehdit! Sisi’den jet cevap

Soykırımcı İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır’ın İsrail’e saldırması halinde Sina Yarımadası’nı kaybedebileceğini s..
1 öğrenciyi katledip 7’sini yaralamıştı! Okul saldırganı ile anne ve babası da tutuklandı
Gündem

1 öğrenciyi katledip 7’sini yaralamıştı! Okul saldırganı ile anne ve babası da tutuklandı

İstanbul Başakşehir’deki 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan kız öğrenci F.M. (15) ile..
Hafız kızlara ‘koyun sürüleri’ diyen İslam düşmanı öğretmene suç duyurusu!
Gündem

Hafız kızlara ‘koyun sürüleri’ diyen İslam düşmanı öğretmene suç duyurusu!

Sosyal medyada icazet törenine katılan hafız kız öğrencilerin fotoğrafının altına "koyun sürüleri" yazan öğretmen müsveddesi hakkında suç du..
Boşuna ‘İstanbul nimet, nimet’ demiyormuş! Ekrem ve çetesi yapılan her işten yüzde 7, dikilen her çiçekten 10 kuruş haraç almış!
Gündem

Boşuna ‘İstanbul nimet, nimet’ demiyormuş! Ekrem ve çetesi yapılan her işten yüzde 7, dikilen her çiçekten 10 kuruş haraç almış!

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında itirafçı olan tutuksuz sanıkların ifadeleri İmamoğlu ve çetesinin İstanbul’u nasıl haraca..
Soyunma kabinlerinde karı-koca skandalı! Sevda Türküsev’den sert tepki: Bu ne rahatlık!
Sosyal Medya

Soyunma kabinlerinde karı-koca skandalı! Sevda Türküsev’den sert tepki: Bu ne rahatlık!

Sevda Türküsev, iç giyim mağazalarına partnerleriyle giren kadınlarla ilgili yaptığı yorumların ardından bu kez deneme kabinlerini gündeme t..
Başkan Erdoğan açıkladı: Bekir Bozdağ’ın yerine gelen isim belli oldu
Gündem

Başkan Erdoğan açıkladı: Bekir Bozdağ’ın yerine gelen isim belli oldu

TBMM Başkanlık Divanı’nda beklenen değişiklik belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekilleriyle gerçe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23