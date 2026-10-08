Fon mağdurlarına ilk ödeme bugün!

İLK ETAPTA 43 BİN 643 KİŞİ PARASINI ALACAK Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Ziraat Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151 bin 247, İş Bankasının sorumlu olduğu 6 fonda ise 388 bin 718 tekil yatırımcı yer alıyor. Olağan tasfiye kapsamındaki A1 Capital, Bulls ve Pardüs’ün 17 fonunda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya bugün ödeme yapılacak. Bu şirketlerin 49 özel fonunda bulunan 2 bin 98 kişinin problemleri de kendi süreçlerinde çözülecek. Atlas şirketindeki 16 fonda bulunan 56 bin 614 kişiye ise gerekli teminatların alınması hâlinde olağan tasfiye kuraları ile ödemeler yapılacak.