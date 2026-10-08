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Fon mağdurlarına ilk ödeme bugün!

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Fon mağdurlarına ilk ödeme bugün!

Fon soruşturması kapsamında mağdur olan 455 bini aşkın yatırımcıya yönelik tasfiye ve ödeme sürecinin takvimi netleşti. İlk etapta 17 fonda bulunan 43 bin 643 yatırımcı için ödemeler bugün itibarıyla başladı.

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Foto - Fon mağdurlarına ilk ödeme bugün!

Fon soruşturması kapsamında mağdur olan 455 bini aşkın yatırımcı için hazırlanan tasfiye ve ödeme takvimi netleşti. 17 fondaki 43 bin 643 yatırımcıya ödemeler bugün itibarıyla başlarken, ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin tamamlanması hedefleniyor.

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Foto - Fon mağdurlarına ilk ödeme bugün!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin sürecin son durumu ve bundan sonra atılacak adımlar konusunda Meclis Genel Kurulunu bilgilendirdi. Fon krizinde bugüne kadar atılan adımları anlatan Yılmaz, bundan sonra yürütülecek çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların haklarının korunması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Yılmaz, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Yılmaz, “Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacak” dedi.

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Foto - Fon mağdurlarına ilk ödeme bugün!

PİYASALARDA RİSK YOK Piyasalarda sistemik bir risk bulunmadığına dikkat çeken Yılmaz, “5 Ekim 2026 itibarıyla, tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri, hane halkının finansal varlıklarının yüzde 2,4’üne karşılık gelmektedir. Tasfiye hâlindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6’sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7’sini oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle sorun fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Ayrıca bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır” diye konuştu. Yılmaz, bir taraftan yaşanan sorundan olumsuz etkilenenlerin haklarına yönelik adımları atılırken, diğer taraftan benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki tedbirleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

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Foto - Fon mağdurlarına ilk ödeme bugün!

NİHAİ TASFİYE 5-6 AY İÇİNDE Yılmaz, tasfiye sürecinde izlenecek yol haritası hakkında şunları söyledi: “Merkezî Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinin tamamlanmasından sonra, geriye kalan dört şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye süreci başlayacak. Atlas şirketinin olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde de çalışılmaktadır. Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paranın ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek, nihai tasfiye bakiyesi oluşturulacaktır. Bu süreç 5-6 ay olarak hedeflenmektedir. Meclisimizin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren taslak Kanun Teklifi’nin yasalaşması hâlinde, ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin yapılacağını öngörüyoruz.

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Foto - Fon mağdurlarına ilk ödeme bugün!

1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME Olağanüstü tasfiye kapsamında ise hak kazanılacak ödemeye mahsuben ara ödemenin yapılacağı bilgisini veren Yılmaz ”Ara ödemede MKK tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacaktır. Ara ödeme en fazla 1 milyon lira olacaktır. MKK kapsamında net yatırım tutarı algoritması yazıldı. Takasbank’tan fiyat bilgisi alındıktan sonra tutarlar hesaplanacaktır. Hak sahipliği fon ve hesap bazında belirlenecektir. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin ekim ayı içinde yapılması ile birlikte, 455 bin 758 kişinin çok büyük bir bölümü ödemelerini tamamen almış olacaklardır” dedi.

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Foto - Fon mağdurlarına ilk ödeme bugün!

ODİNE’DE 21 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU SPK, Odine hisselerindeki inceleme sonucunda, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kişiler arasında, tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da bulunuyor.

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Foto - Fon mağdurlarına ilk ödeme bugün!

İLK ETAPTA 43 BİN 643 KİŞİ PARASINI ALACAK Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Ziraat Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151 bin 247, İş Bankasının sorumlu olduğu 6 fonda ise 388 bin 718 tekil yatırımcı yer alıyor. Olağan tasfiye kapsamındaki A1 Capital, Bulls ve Pardüs’ün 17 fonunda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya bugün ödeme yapılacak. Bu şirketlerin 49 özel fonunda bulunan 2 bin 98 kişinin problemleri de kendi süreçlerinde çözülecek. Atlas şirketindeki 16 fonda bulunan 56 bin 614 kişiye ise gerekli teminatların alınması hâlinde olağan tasfiye kuraları ile ödemeler yapılacak.

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