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Doğan Holding'den beklenmedik karar: Dev markayı bıraktılar

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Doğan Holding'den beklenmedik karar: Dev markayı bıraktılar

Doğan Grubu iştiraki Doğan Trend Otomotiv stratejik bir karara imza attı. Holding dev markayı bırakma kararı aldı. İşte detaylar...

#1
Foto - Doğan Holding'den beklenmedik karar: Dev markayı bıraktılar

Tekreferan'ta yer alan habere göre, Doğan Holding iştiraki Doğan Trend Otomotiv, motosiklet operasyonundan çekilme kararı aldı. Grup, bu kapsamda 2016 yılından bu yana satışını ve servis ağını üstlendiği Vespa operasyonunu durduruyor.

#2
Foto - Doğan Holding'den beklenmedik karar: Dev markayı bıraktılar

Şirket, motosiklet operasyonlarını yeniden yapılandırma kararı kapsamında; Kymco markasının Türkiye'deki üretim ve satış operasyonları ile Vespa, Aprilia, Moto Guzzi ve Piaggio markalarını kapsayan Piaggio Grubu motosiklet operasyonları sonlandıracak.

#3
Foto - Doğan Holding'den beklenmedik karar: Dev markayı bıraktılar

Doğan Trend, Suzuki motosiklet ve deniz motorları distribütörlüğü faaliyetlerine ise devam edecek.

#4
Foto - Doğan Holding'den beklenmedik karar: Dev markayı bıraktılar

Söz konusu stratejik yeniden yapılandırma kararının, şirketin finansal ve organizasyonel kaynaklarının Suzuki, MG ve Maxus başta olmak üzere ana otomotiv operasyonlarına yoğunlaşmak ve Türkiye'deki otomotiv marka portföyünün büyümesini desteklemek için alındığı belirtildi.

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