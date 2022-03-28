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Hayat-Aktüel
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'Barınaktaki bazı sahipsiz köpekler birbirlerini parçaladı' iddiası! Soruşturma başlatıldı

2022-03-28 16:37:42
'Barınaktaki bazı sahipsiz köpekler birbirlerini parçaladı' iddiası! Soruşturma başlatıldı

Çanakkale'de belediyeye ait hayvan barınağında yasaklı ırk köpeklerden bazılarının açlıktan birbirlerini parçaladıkları iddiasına ilişkin görevliler hakkında ihmal suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

#1
Foto - Çanakkale Mor Pati Derneği üyesi Mehmet Keskin, Çanakkale Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde telef olmuş pitbull cinsi köpekleri cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Köpeklerin aç kaldığı için birbirlerini parçaladıkları iddiası üzerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca barınak görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri de merkezde inceleme yaparak görevlilerin ve Keskin'in ifadesine başvurdu. Mehmet Keskin, gazetecilere, sahipsiz hayvanları beslemek ve tedavilerine yardımcı olmak amacıyla hayvan barınaklarına gittiğini söyledi. Söz konusu barınakta dün bazı hayvanlara yiyecek verdiğini belirten Keskin,

Çanakkale Mor Pati Derneği üyesi Mehmet Keskin, Çanakkale Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde telef olmuş pitbull cinsi köpekleri cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Köpeklerin aç kaldığı için birbirlerini parçaladıkları iddiası üzerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca barınak görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri de merkezde inceleme yaparak görevlilerin ve Keskin'in ifadesine başvurdu. Mehmet Keskin, gazetecilere, sahipsiz hayvanları beslemek ve tedavilerine yardımcı olmak amacıyla hayvan barınaklarına gittiğini söyledi. Söz konusu barınakta dün bazı hayvanlara yiyecek verdiğini belirten Keskin, "Diğer taraftaki hayvanlara mama vermeye gittiğimde oradaki pitbulların hepsi aç, belliydi, hepsini bir yere kapatmışlar, aç hayvanlar. Zayıf olanları yemişler. 2'sini yemişler, 3'ü duruyordu. Zaten iş işten geçmişti. Dernekle görüştüm. Dernek beni jandarmaya yönlendirdi. Jandarmaya şikayette bulunduk." dedi.

#2
Foto - Çanakkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ilgili mevzuat gereğince belirlenen süre sonrasında kayıt altına alınamayan ve yasada öngörülen koşulları taşımayan yasaklı ırk köpeklerin barınağa getirildiği bildirildi. Açıklamada,

Çanakkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ilgili mevzuat gereğince belirlenen süre sonrasında kayıt altına alınamayan ve yasada öngörülen koşulları taşımayan yasaklı ırk köpeklerin barınağa getirildiği bildirildi. Açıklamada, "Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde hasta ve kısırlaştırma işlemine tabi tutulacak hayvanlar için özel müşahede odalarımız bulunmaktadır. Merkezimize getirilen yasaklı ırkların da kısırlaştırma ve aşılama işlemleri yapılmış, işlemleri tamamlananların bakımları öncelikli olarak bireysel kafeslerde gerçekleştirilmiştir. Yasaklı ırk köpek sayılarının artması, tedavi ve diğer sağlık ihtiyaçları bulunan sokak hayvanları içinde kullanılan müşahede odalarının yeterli gelmemesi üzerine bu hayvanlar, yalnızca yasaklı ırkların bulunduğu bölüme alınmıştır. Diğer köpek ırklarıyla bir arada tutulmamıştır. Bu bölümde de besleme, bakım ve sağlık kontrolleri düzenli gerçekleştirilmektedir. Yasak ırklara ait bu köpekler 2 ayı aşkın süredir bu bölümde barınmakta olup herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Barınakta bulunan yasaklı ırka dahil köpekler, zamanında para ödenerek satın alınmış, belki dövüştürülerek üzerinden para kazanılmış, kötü koşullarda saldırganlaşmaya meyilli hale getirilmiş, kısaca insan eliyle bu hale getirilip, yine sahipleri denilen o insanlar tarafından kayıt altına aldırmak, kısırlaştırmak gibi yasanın getirdiği yükümlülüklerini yerine getirmeyip, sokaklara terk edilmiş köpeklerdir. Biz Çanakkale Belediyesi olarak bu canları da sahipsiz bırakmamak adına kısırlaştırma, aşı, tedavi, beslenme ve barınma gibi yükümlülüklerimizi yerine getirdik, onları aç ve açıkta bırakmadık." denildi.

#3
Foto - Ayrıca açıklamada, söz konusu olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesine başlandığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesine başlandığı belirtildi.

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