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Yaşam
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Baraj kurudu! İşte Bursa’nın kalan suyu

2023-02-28 10:49:47
Baraj kurudu! İşte Bursa’nın kalan suyu

Kuraklık sebebiyle Nilüfer Barajı'nda su kalmadı. Vatandaşlar ise 'Bursa'nın kaç günlük suyu kaldı?' sorusunun cevabını araştırırken gelen cevap herkesi korkuttu.

#1
Foto - Baraj kurudu! İşte Bursa’nın kalan suyu

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı, bölgenin bir süredir yağış almaması sebebiyle tamamen kurudu. 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda su oranı yüzde 27'ye düşerken, şehirde tasarruf çağrısı yapılıyor.

#2
Foto - Baraj kurudu! İşte Bursa’nın kalan suyu

40 yıldır böyle bir durum ortaya çıkmadığını kaydeden yetkililer, yazın suların kesilebileceğini ifade ediyor. Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranının ancak 20 ila 25 gün şehre yetebileceği öğrenildi.

#3
Foto - Baraj kurudu! İşte Bursa’nın kalan suyu

Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli baraj, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi ve yağışların yetersiz kalmasıyla su seviyesi sıfıra indi.

#4
Foto - Baraj kurudu! İşte Bursa’nın kalan suyu

Bölgenin uzun süredir yağış almaması nedeniyle 1,47 kilometrekarelik barajda su kalmadı. Nilüfer Barajı'nın alt havzasında yer alan ve kentin diğer içme suyu kaynağı olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda ise seviye yüzde 27'ye geriledi. Kuraklık sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara suyu tasarruflu kullanın çağrısı yaptı.

#5
Foto - Baraj kurudu! İşte Bursa’nın kalan suyu

Geçen yıl aynı dönemde Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 43, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 24 seviyesindeydi.

#6
Foto - Baraj kurudu! İşte Bursa’nın kalan suyu

Su seviyesi sıfıra inen Nilüfer Barajında incelemelerde bulunan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Sedat Güler, "Bu mevsimde dolu olması gereken Nilüfer Barajı maalesef boş. Bu yıl yeterli yağışların olmaması sebebiyle kış ayında dolması gereken baraj boş kaldı. Bu yıl su sıkıntısı bizi bekliyor. Uludağ da yeterli yağış almadı. Bu zamana kadar yağan kar biraz rahatlık sağlasa da önümüzdeki yaz su sıkıntısı bizi bekliyor. Tüm Bursalıların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Sularımızı tasarruflu kullanalım" dedi. Öte yandan Uludağ'da kar kalınlığı ise 82 santimetreye düştü. Zirvedeki kar yağışının baraj havzasına katma değer üretmediği, şehrin doğu yakasındaki dereleri ve göletleri beslediği kaydedildi.

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