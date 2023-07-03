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Balinanın yediği adam kurtulmayı başardı! O korkunç anlar ortaya çıktı

2023-07-03 14:21:35
Balinanın yediği adam kurtulmayı başardı! O korkunç anlar ortaya çıktı

Dalış sırasında bir balinanın ağzına hapsolan Michael Packard adlı dalgıç, kurtulmayı başararak bir mucize gerçekleştirdi. 56 yaşındaki adam, yaşadığı dehşet dolu korku dolu anlarını anlattı. İşte detaylar... Istakoz dalgıcı Michael Packard, 2021 Haziran ayında yaptığı bir dalış sırasında bir kambur balinanın ağzına sıkıştı, ancak şaşırtıcı bir şekilde, balina tarafından tükürülerek dışarı atıldı ve kıyıya ulaşmayı başardı.

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Foto - Balinanın yediği adam kurtulmayı başardı! O korkunç anlar ortaya çıktı

Ancak bu, Packard'ın ölümle ilk karşılaşması değildi. 2001 yılında, Kosta Rika'da bindiği dört kişilik uçak düşmüş ve kendisi hariç tüm mürettebat yaşamını yitirmişti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Packard'ın ilginç yaşam öyküsü kısa sürede dünya çapında manşetlere taşındı. Yaşadığı dehşet verici deneyimi anlatan Packard, balina tarafından yutulduğu ana ilişkin olarak şunları söyledi: "30-40 saniye boyunca kapana kısıldım. Evet, o gün neredeyse öleceğime ikna olmuştum..."

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Foto - Balinanın yediği adam kurtulmayı başardı! O korkunç anlar ortaya çıktı

57 yaşındaki dalgıç, güvenli bir şekilde karaya çıktıktan sonra hastaneye gitti. Hastanedeki tüm hemşireler ve doktorlar, "Dalış esnasında bir balinanın ağzına sıkışmak" şeklinde sıra dışı bir şikayetle hastaneye gelen Packard'ı ilgiyle dinledi. Packard, yaşadığı uçak kazası sonrası, kendisine ve diğer üç yolcuya ait cesetler kurtarma ekipleri tarafından bulunmadan önce Kosta Rika ormanlarında iki gece hayatta kalmayı başarmıştı.

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Foto - Balinanın yediği adam kurtulmayı başardı! O korkunç anlar ortaya çıktı

Ancak yüzünde ciddi yaralanmalar, kollarında ve bacaklarında çok sayıda kırık meydana gelmişti. Mucizevi bir şekilde, balina kazasından da ciddi bir yara almadan kurtulan dalgıç Reddit'e demecinde, "Yumuşak doku hasarından başka bir şey yok" dedi.

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