Balinanın yediği adam kurtulmayı başardı! O korkunç anlar ortaya çıktı

Ancak bu, Packard'ın ölümle ilk karşılaşması değildi. 2001 yılında, Kosta Rika'da bindiği dört kişilik uçak düşmüş ve kendisi hariç tüm mürettebat yaşamını yitirmişti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Packard'ın ilginç yaşam öyküsü kısa sürede dünya çapında manşetlere taşındı. Yaşadığı dehşet verici deneyimi anlatan Packard, balina tarafından yutulduğu ana ilişkin olarak şunları söyledi: "30-40 saniye boyunca kapana kısıldım. Evet, o gün neredeyse öleceğime ikna olmuştum..."