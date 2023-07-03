2023-07-03 14:21:35 Balinanın yediği adam kurtulmayı başardı! O korkunç anlar ortaya çıktı
Dalış sırasında bir balinanın ağzına hapsolan Michael Packard adlı dalgıç, kurtulmayı başararak bir mucize gerçekleştirdi. 56 yaşındaki adam, yaşadığı dehşet dolu korku dolu anlarını anlattı. İşte detaylar... Istakoz dalgıcı Michael Packard, 2021 Haziran ayında yaptığı bir dalış sırasında bir kambur balinanın ağzına sıkıştı, ancak şaşırtıcı bir şekilde, balina tarafından tükürülerek dışarı atıldı ve kıyıya ulaşmayı başardı.