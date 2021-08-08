  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
14
Balıkesir'de facia! 14 kişi öldü

2021-08-08 09:34:57
Balıkesir'de facia! 14 kişi öldü

Balıkesir'de katliam gibi kaza yaşandı.

#1
Foto - Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

#2
Foto - Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

#3
Foto - Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 yaralı ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 yaralı ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

#4
Foto - Yaralanan 18 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan 18 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.

#5
Foto - Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

#6
Foto - Kazadan son görüntü...

Kazadan son görüntü...

#7
Foto - Vali Şıldak yaralıları ziyaret etti

Vali Şıldak yaralıları ziyaret etti

#8
Foto - Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti.

Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti.

#9
Foto - Şıldak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı ve hasta yakınlarıyla ilgilendi.

Şıldak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı ve hasta yakınlarıyla ilgilendi.

#10
Foto - Vali Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralıların tedavisi, aileleriyle birlikte ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatını kaybedenlerin işlemleri için bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

Vali Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralıların tedavisi, aileleriyle birlikte ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatını kaybedenlerin işlemleri için bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

#11
Foto - Otobüsün Zonguldak-İzmir seferini yaptığını aktaran Şıldak,

Otobüsün Zonguldak-İzmir seferini yaptığını aktaran Şıldak, "Yaralılardan genel durumları iyi olanlar ve kötü olup ameliyata alınanlar var. Kazanın nedeni konusunda net bir bilgi yok ancak bölgede bir viraj var.

#12
Foto - Orayı dönemeyip devrilme söz konusu olabilir. İncelemeler sürüyor. Elim kazada vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Orayı dönemeyip devrilme söz konusu olabilir. İncelemeler sürüyor. Elim kazada vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

#13
Foto - Olay yerinden görüntüler...

Olay yerinden görüntüler...

Denizin dibinde devasa bir bölge keşfedildi! ABD duyurdu
Dünya

Denizin dibinde devasa bir bölge keşfedildi! ABD duyurdu

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, Meksika Körfezi'nin altında, devasa bir ölü bölge keşfettiğini duyurdu. Uzmanlar, bu biyolojik oluşu..
Hesap vakti! 66 provokatörün kimliği tespit edildi
Gündem

Hesap vakti! 66 provokatörün kimliği tespit edildi

Antalya'da orman yangınlarıyla mücadele sürecinde provokatif paylaşımlar yaparak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden' 66 kişi hakkında adli..
CZN Burak öldü mü? Açıklama geldi
Gündem

CZN Burak öldü mü? Açıklama geldi

CZN Burak olarak tanınan şovmen Burak Özdemir'in sosyal medyada öldüğüne dair çıkan haberler sonrası bir açıklama geldi.
Azerbaycan gardaşlığını göstermeye devam ediyor
Gündem

Azerbaycan gardaşlığını göstermeye devam ediyor

Türkiye genelinde devam eden yardımlara destek için Bakü’den yola çıkan yangın söndürme kafilesi Afyonkarahisar’a vardı. Burada mola veren e..
Komandolar bölgede! Giriş çıkışlar yasaklandı
Gündem

Komandolar bölgede! Giriş çıkışlar yasaklandı

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarının ardından kritik bir bölge olan Kazdağları koruma altına alındı.
İsviçre Milli Takımı'nın başına bir Türk getirildi
Spor

İsviçre Milli Takımı'nın başına bir Türk getirildi

Türk asıllı İsviçreli teknik direktör Murat Yakın, İsviçre Erkek Futbol Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay