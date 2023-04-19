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Türkiye
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Balıkesir'de çıkan yangın korkuttu

2023-04-19 14:20:28
Balıkesir'de çıkan yangın korkuttu

Balıkesir’in en işlek caddelerinden biri olan Milli Kuvvetler Caddesi’nin ara sokaklarında çıkan yangın korkuya neden oldu.

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Foto - Balıkesir'de çıkan yangın korkuttu

Bayram hareketliliğinin yoğun olarak yaşandığı bölgedeki yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

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Foto - Balıkesir'de çıkan yangın korkuttu

Öğle saatlerinde Milli Kuvvetler Caddesi’ni Tarihi Alacamescit Camisine bağlayan sokakta belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

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Foto - Balıkesir'de çıkan yangın korkuttu

Bina sahiplerinin ve vatandaşların Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ihbarda bulunmasıyla olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü. İki katkı kargir binanın üst katında çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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