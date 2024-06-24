Balıkçılar şaşkın! Marmara'da uçan balık yakalandı

Uzun süre havada kalma özelliğine sahip uçan balık, kanatları ve gövde yapısı ile adeta bir uçağı andırıyor. Sırtının yılan derisine benzemesi de uçan balığı görenleri bir hayli şaşırtıyor. Hava sıcaklıklarının artması, deniz suyunun ısınması ile birlikte Marmara Denizi’ne farklı balık türlerinin giriş yaptığının altını çizen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, “Aslan, balon ve trakonya balığının ardından uçan balık da Marmara Denizi’nde görülmeye başlandı. Okyanusları geçerek farklı balık türleri artık Marmara Denizi’ne giriş yapıyor. Sıcaklıklar bu şekilde artmaya devam ederse Marmara Denizi'nde bu tür balıkları daha çok görebiliriz” diye konuştu.