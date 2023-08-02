Balıkçılar kış sezonuna hazırlanıyor

Kış aylarında balığın daha lezzetli olduğunu, ancak avcılığının zor olduğuna dikkat çeken Nihat Avşar isimli balıkçı ise, “Kışın fırtına ve soğuktan dolayı çok eziyet çekiyoruz. Yaz aylarında ise balıkçılık daha kolaydır. Ancak balık bu kez daha az yağlı oluyor. Kışın ise balık daha yağlı ve lezzetli oluyor. Eziyeti çok ama tadı güzel” diye konuştu.