Balıkçılar kış sezonuna hazırlanıyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, av yasağının 15 Temmuz itibariyle sona erdiğini ve balıkçıların ‘Vira Bismillah’ diyerek ilk ağlarını gölle buluşturduğunu hatırlattı. Van’da yaz aylarında balıkçılığın az yapıldığını ifade eden Demir, “Bunun nedeni ise Van’daki balıkçılığın kışın yapılmasından kaynaklanmaktadır. Yazın balığa çıkıldığında 30 ila 70 kilogram balık avlanırken, kışın ise bu 300 ila 400 kilogram civarındadır. Balığın sürü halinde gezmesine bağlı olarak kış balıkçılığı tercih ediliyor. Balığa başlamayan teknelerin ise burada bakımları yapılıyor. Ekim ayının sonu ve Kasım ayının başlarında balıkçılığa başlanacaktır” dedi.