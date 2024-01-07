Balıkçı, tuttuğu balığı temizlemek için karnını yardı. Balığın karnından çıkan şey, balıkçı dahil tüm araştırmacıları hayrete düşürdü. Bilim açısından inanılmaz

"HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM" Besin ağının tam ortasında yer alan d'Anastasi, muhtemelen onları yemekten hoşlanan pek çok hayvanın bulunduğunu, bu durumun türlerin korunmasını, üzerinde çalışılmasını ve olası yaralananların rehabilitasyonunu daha da önemli hale getirdiğini söyledi. Port Hedland'den gelen görüntülerden d'Anastasi, bunların onu şaşırttığını söyledi. "Hayır, hiç böyle bir şey görmedim. Yani edebiyatta resim gördüm ama büyük yağlı bir mercan alabalığının içinde hiç büyük yağlı bir deniz yılanı görmedim. Bu inanılmaz bir rekor" diye açıkladı ve ekledi "eğer halk bu kayıtları dikkatimize sunmasaydı, deniz yılanları hakkında bilmediğimiz süper ilginç şeyleri keşfetmeye devam etmezdik." dedi.