2024-01-07 13:58:18 Balıkçı, tuttuğu balığı temizlemek için karnını yardı. Balığın karnından çıkan şey, balıkçı dahil tüm araştırmacıları hayrete düşürdü. Bilim açısından inanılmaz
Balıkçı, tuttuğu 66 santimlik balığı temizlemek için eline bıçağını aldı, karnını yardı. Ancak balığın karnından çıkanı görünce hayrete düştü. Bu olayı, medya ile paylaşan balıkçı, yaban hayatı araştırmacılarını da şaşkına çevirdi. Daha önce hiç kimse böylesine bir şey görmemişti. Bütün halde hala balığın midesinde duran deniz yılanının, balık tutulmadan kısa bir süre önce mideye indirildiği tahmin edildi.