  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Lucescu Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni durağı herkesi şaşırttı! İmzalar atılıyor...

Bir bu eksikti! Sosyal medyadaki son kepazelik bu oldu! Birçok kişi o akıma uyup video çekiyor

Sen ne yaptın böyle delikanlı! Köyünde o sistemi kurdu, şimdi paraya para demiyor! Bakın ayda ne kadar kazanıyor

O ünlü diziyle tanınmıştı! Aynı zamanda şarkıcılık da yapıyordu! Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginç davranışları görülüyordu! Balıkçı, tuttuğu balığı temizlemek için karnını yardı! İçinden çıkan şey, tüm dünyayı şaşkına çevirdi

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Efsane futbolcu ve teknik adam hayatını kaybetti

Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! O isim duyurdu! Milyonlarca kişiden alınan o ücretin iadesi için flaş hamle

Ancelotti sadece kupada değil ligde de artık görürsün sen Arda'yı... Tüm İspanya'yı ilgilendiren flaş değişiklik! Ehliyetlere el konulacak

Yastık altında, bankada bir gram bile altınınız varsa dikkat! Beklenmedik karar devreye sokuldu

Tüm sürücüleri ilgilendiren flaş değişiklik! Ehliyetlere el konulacak
Aktüel
7
Balıkçı, tuttuğu balığı temizlemek için karnını yardı. Balığın karnından çıkan şey, balıkçı dahil tüm araştırmacıları hayrete düşürdü. Bilim açısından inanılmaz

2024-01-07 13:58:18
Balıkçı, tuttuğu balığı temizlemek için karnını yardı. Balığın karnından çıkan şey, balıkçı dahil tüm araştırmacıları hayrete düşürdü. Bilim açısından inanılmaz

Balıkçı, tuttuğu 66 santimlik balığı temizlemek için eline bıçağını aldı, karnını yardı. Ancak balığın karnından çıkanı görünce hayrete düştü. Bu olayı, medya ile paylaşan balıkçı, yaban hayatı araştırmacılarını da şaşkına çevirdi. Daha önce hiç kimse böylesine bir şey görmemişti. Bütün halde hala balığın midesinde duran deniz yılanının, balık tutulmadan kısa bir süre önce mideye indirildiği tahmin edildi.

#1
Foto - Balıkçı, tuttuğu balığı temizlemek için karnını yardı. Balığın karnından çıkan şey, balıkçı dahil tüm araştırmacıları hayrete düşürdü. Bilim açısından inanılmaz

Balıkçı, tuttuğu 60 santimlik balığı temizlemek için eline bıçağını aldı, karnını yardı. Ancak balığın karnından çıkanı görünce hayrete düştü. Bu olağanüstü bulgu, bilim açısından inanılmaz bir zafer olarak damgalandı. Batı Avustralyalı Daniel George, geçen yılın ağustos ayında, Port Hedland kıyısının yaklaşık 40 kilometre açığında bu keşfi yaptı ve yakın zamanda görüntüleri sosyal medyada paylaştı. George, basına kendisinin ve sorduğu diğer uzmanların hiç böyle bir şey görmediğini söyledi.

#2
Foto - Balıkçı, tuttuğu balığı temizlemek için karnını yardı. Balığın karnından çıkan şey, balıkçı dahil tüm araştırmacıları hayrete düşürdü. Bilim açısından inanılmaz

YAKALANMADAN KISA BİR SÜRE ÖNCE YEDİ 66 santimetrelik etkileyici bir mercan alabalığı olan söz konusu balığın, yakalanmadan kısa bir süre önce yılanı yediğine inanılıyor. Deniz yılanları, kaplan köpekbalıkları gibi diğer hayvanların beslenmesinin büyük bir bölümünü oluştururken, araştırmacılar balıklarda bu tür bulgulara nadiren rastlıyor. George, "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Balıkçılık departmanlarındaki birkaç kişiye ve yerel balıkçılara sordum; hepsi hiç alabalık görmemiş ya da herhangi bir balığın karnında deniz yılanı görmemiş." dedi.

#3
Foto - Balıkçı, tuttuğu balığı temizlemek için karnını yardı. Balığın karnından çıkan şey, balıkçı dahil tüm araştırmacıları hayrete düşürdü. Bilim açısından inanılmaz

ARAŞTIRMA İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇ Deniz yılanları alanında doktorasını tamamlayan deniz araştırma bilimcisi Blanche d'Anastasi, alabalığın karnında bulunan hayvanın küçük elmas şeklindeki pulları nedeniyle boynuzlu bir deniz yılanı (Hydrophis peronii) olabileceğini öne sürdü. Darwin merkezli d'Anastasi, resimlerin araştırma açısından büyük bir kazanç olduğunu ve aslında bilim adamlarının deniz yılanlarını ne yediği hakkında pek bir şey bilmediğini söyledi. Uzman, "Deniz yılanlarının, Batı Avustralya'daki Shark Körfezi'ndeki kaplan köpek balıklarının en sevdiği yiyecek türlerinden biri olduğunu biliyoruz" dedi.

#4
Foto - Balıkçı, tuttuğu balığı temizlemek için karnını yardı. Balığın karnından çıkan şey, balıkçı dahil tüm araştırmacıları hayrete düşürdü. Bilim açısından inanılmaz

İLGİNÇ DAVRANIŞLARI GÖRÜLÜYORDU Blanche d'Anastasi, "Deniz kuşları tarafından götürüldüklerini gösteren fotoğrafları da sık sık görüyoruz. Deniz yılanlarını yiyen çok büyük yabani balıkların kayıtları da var. Benim açımdan, uzun zamandır büyük yırtıcı orfozların deniz yılanlarını yediğinden şüpheleniyordum. Shark Körfezi'ndeki Hamelin Havuzu denilen yerdeyken, çok büyük morinaların bu gerçekten ilginç davranışını görüyordum; yılanlara doğru koştuklarını görüyordum. Bunu belki bölgesel bir olay olarak yorumladım ama potansiyel olarak bir yırtıcılık girişiminin parçası da olabilir." dedi.

#5
Foto - Balıkçı, tuttuğu balığı temizlemek için karnını yardı. Balığın karnından çıkan şey, balıkçı dahil tüm araştırmacıları hayrete düşürdü. Bilim açısından inanılmaz

"HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM" Besin ağının tam ortasında yer alan d'Anastasi, muhtemelen onları yemekten hoşlanan pek çok hayvanın bulunduğunu, bu durumun türlerin korunmasını, üzerinde çalışılmasını ve olası yaralananların rehabilitasyonunu daha da önemli hale getirdiğini söyledi. Port Hedland'den gelen görüntülerden d'Anastasi, bunların onu şaşırttığını söyledi. "Hayır, hiç böyle bir şey görmedim. Yani edebiyatta resim gördüm ama büyük yağlı bir mercan alabalığının içinde hiç büyük yağlı bir deniz yılanı görmedim. Bu inanılmaz bir rekor" diye açıkladı ve ekledi "eğer halk bu kayıtları dikkatimize sunmasaydı, deniz yılanları hakkında bilmediğimiz süper ilginç şeyleri keşfetmeye devam etmezdik." dedi.

#6
Foto - Balıkçı, tuttuğu balığı temizlemek için karnını yardı. Balığın karnından çıkan şey, balıkçı dahil tüm araştırmacıları hayrete düşürdü. Bilim açısından inanılmaz

EN ZEHİRLİ YILANLAR ARASINDA Araştırmacı, kıyıya vuran deniz yılanları konusunda Avustralyalıların uzak durmaları, çok fazla yaklaşmamaları gerektiği konusunda uyardı. Çünkü grup olarak dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alıyorlar ve gelecek uzmanları çağırmaları konusunda uyardı. Çoğu zaman sizinle pek ilgilenmiyorlar. Yani onları yalnız bırakırsanız, onlar da sizi yalnız bırakırlar ve yalnızca yaralı deniz yılanlarının kendilerini karaya çıkaracağını ekledi.

Faruk Beşer'den kötü haber... Oğlu açıkladı
Gündem

Faruk Beşer'den kötü haber... Oğlu açıkladı

İlahiyatçı Faruk Beşer, beyne pıhtı atması nedeniyle inme sonucu felç geçirdi. Faruk Beşer'in oğlu, "Dua bekliyoruz" dedi.
Bunlardaki tam Yahudi taktiği! Biz öldükten sonra o masalları anlatırsın, Altaylı!
Gündem

Bunlardaki tam Yahudi taktiği! Biz öldükten sonra o masalları anlatırsın, Altaylı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Biz öldükten sonra o masalları anlatırsın, Altaylı!" başlıklı ya..
Odatv Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik: Ak Parti’ye FETÖ vari çirkin operasyonlar yapılıyor
Gündem

Odatv Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik: Ak Parti’ye FETÖ vari çirkin operasyonlar yapılıyor

Odatv Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik katıldığı canlı yayında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kardeşi hakkındaki iddialara yönelik..
İspanya'dan Kosova adımı
Dünya

İspanya'dan Kosova adımı

Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, İspanya’nın Kosova Cumhuriyeti pa..
THY'den Boeing 737 MAX 9 kararı
Gündem

THY'den Boeing 737 MAX 9 kararı

Türk Hava Yolları (THY), filosundaki 5 "Boeing 737 MAX 9" tipi uçağını seferden çektiğini duyurdu.
Dondurmaya kriter! Resmi Gazete'de yayımlandı
Gıda

Dondurmaya kriter! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de dondurmaya ilişkin yeni bir tebliğ yayımlandı. Buna göre yeni tebliğden önce üretilen dondurmalar raf ömrü sonuna kadar satı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23