2023-09-17 14:53:20 Balık yedikten sonra öyle bir hastalığa yakalandılar ki doktorlar bile ilk defa duydu! Bir kişi öldü, onlarcası hastalandı
Tatil için gittikleri kentteki bir restoranda sardalya yiyen İngiliz, ABD'li ve İrlandalı turistler, nadir görülen 'botulizm' hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastalanan bir kişi ise yaşamını yitirdi. İşte detaylar... Fransa'da bir restoranda balık yedikten sonra hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. 8 kişi de nadir görülen fakat yaşamı tehdit eden botulizm hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.