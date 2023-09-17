Balık yedikten sonra öyle bir hastalığa yakalandılar ki doktorlar bile ilk defa duydu! Bir kişi öldü, onlarcası hastalandı

Grupta Matt Jackson ve Kristy Brenner isimli iki ABD'li turistin de olduğu doğrulandı. Aileleri ve arkadaşları tarafından kurulan GoFundMe sayfası, Fransa'daki tatillerinin birkaç saat içinde muhteşem bir durumdan kabusa dönüştüğünü söylüyor. Halihazırda 48 bin 600 doların üzerinde bağış toplanan çift için, antitoksin tedavisinin devam ettiği açıklandı. Doktorlar, Kristy Brenner'ın taburcu olduğunu ancak Matt Jackson'ın, botulizm hastalığına tepkisinin son derece şiddetli olduğunu ve iyileşme yolunun uzun olduğunu belirtti.