  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TKDK desteğiyle kurduğu modern tesiste süt üretiyor

Hobisi girişim hikayesine dönüştü

Hepimiz bu hataları yapıyoruz! Gözlüklerinizi sakın böyle temizlemeyin

Her tarafı pırıl pırıl yaptılar! Onun kim olduğunu duyanlar şaşırıyor

Sararan derz aralarını boyamakla uğraşmayın! Bu yöntem, en kirlisini bile kar gibi bembeyaz yapıyor! Şaşkınlıktan, resmen gözleriniz yerinden fırlayacak

120 sene sonra bir ilk oldu! Eyvah ki ne eyvah! Bu olay felakete sebep olabilir

A Milli Takım için Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı iddiası! Yerine gelecek hocayı bile yazdılar

Balık yedikten sonra öyle bir hastalığa yakalandılar ki doktorlar bile ilk defa duydu! Bir kişi öldü, onlarcası hastalandı

İtalyanlardan bomba iddia! Dünya yıldızı Fenerbahçe'yi reddetmiş: İşte nedeni...

Kabri başında anıldı… Erdoğan’dan Adnan Menderes mesajı
Dünya
4
Balık yedikten sonra öyle bir hastalığa yakalandılar ki doktorlar bile ilk defa duydu! Bir kişi öldü, onlarcası hastalandı

2023-09-17 14:53:20
Balık yedikten sonra öyle bir hastalığa yakalandılar ki doktorlar bile ilk defa duydu! Bir kişi öldü, onlarcası hastalandı

Tatil için gittikleri kentteki bir restoranda sardalya yiyen İngiliz, ABD'li ve İrlandalı turistler, nadir görülen 'botulizm' hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastalanan bir kişi ise yaşamını yitirdi. İşte detaylar... Fransa'da bir restoranda balık yedikten sonra hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. 8 kişi de nadir görülen fakat yaşamı tehdit eden botulizm hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Balık yedikten sonra öyle bir hastalığa yakalandılar ki doktorlar bile ilk defa duydu! Bir kişi öldü, onlarcası hastalandı

Fransız sağlık kurumu, salgını Bordeaux'daki Tchin Tchin Wine Bar'da üretilen ev yapımı sardalyalara bağladı. Ayrıca hastalanan müşterilerin 4-10 Eylül 2023 tarihleri arasında restoranda yemek yediğini de doğruladı. Edinilen bilgilere göre, botulizm hastalığı, kişiden kişiye yayılmaz ve genel nüfusa yönelik bir risk taşımıyor. Gıdaların uygun şekilde muhafaza edilmemesi durumunda bakterilerin ürettiği toksinlerin neden olduğu ciddi bir zehirlenme türü.

#2
Foto - Balık yedikten sonra öyle bir hastalığa yakalandılar ki doktorlar bile ilk defa duydu! Bir kişi öldü, onlarcası hastalandı

Bu toksinler sinir sistemine saldırır ve felce neden olabilir. Semptomlar arasında göz kapaklarının sarkması, bulanık veya çift görme ve yüz kaslarının zayıflığı yer alıyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), etkilenen az sayıda İngiliz vatandaşının kendilerine bildirildiğini söyledi. İrlanda Sağlık Servisi de, Fransa'da etkilenen ve tedavi gören az sayıda İrlanda vatandaşının bilgilendirildiğini söyledi. Ölen kadının, İrlanda uyruklu bir kişinin eşi olduğu da belirtildi.

#3
Foto - Balık yedikten sonra öyle bir hastalığa yakalandılar ki doktorlar bile ilk defa duydu! Bir kişi öldü, onlarcası hastalandı

Grupta Matt Jackson ve Kristy Brenner isimli iki ABD'li turistin de olduğu doğrulandı. Aileleri ve arkadaşları tarafından kurulan GoFundMe sayfası, Fransa'daki tatillerinin birkaç saat içinde muhteşem bir durumdan kabusa dönüştüğünü söylüyor. Halihazırda 48 bin 600 doların üzerinde bağış toplanan çift için, antitoksin tedavisinin devam ettiği açıklandı. Doktorlar, Kristy Brenner'ın taburcu olduğunu ancak Matt Jackson'ın, botulizm hastalığına tepkisinin son derece şiddetli olduğunu ve iyileşme yolunun uzun olduğunu belirtti.

İnanılır gibi değil! Bu kötülüğün sebebi ne?
Yaşam

İnanılır gibi değil! Bu kötülüğün sebebi ne?

İstanbul'da feribotta yolculuk yapan bir kişi, bir başka yolcunun saçlarını yaktı.

MİT tespit etti! SİHA 12'den vurdu
Gündem

MİT tespit etti! SİHA 12'den vurdu

Terör örgütü PKK/YPG'ye nokta operasyonu! MİT tespit etti SİHA'lar 12'den vurdu.
Artık zorunlu oluyor! İnşaat yapımında devrim gibi karar
Yaşam

Artık zorunlu oluyor! İnşaat yapımında devrim gibi karar

Yapı güvenliği açısından büyük önem taşıyan, inşaat demirini her aşamada izleyecek İnşaat Demiri İzleme Sistemi için hazırlıklar tamamlandı...
Nijer, Mali ve Burkina Faso'dan ortak savunma gücü
Dünya

Nijer, Mali ve Burkina Faso'dan ortak savunma gücü

Nijer, Mali ve Burkina Faso, Sahel'de terörle etkin mücadele amacıyla ortak savunma gücü kurdu.
Ümit Özdağ’ın ve faşistlerin eseri! “Birçok yatırımcı Türkiye’den gidiyor”
Gündem

Ümit Özdağ’ın ve faşistlerin eseri! “Birçok yatırımcı Türkiye’den gidiyor”

Irkçıların körüklediği Arap düşmanlığı sebebiyle Türkiye'ye yatırım yapan birçok iş adamı baskıya dayanamayıp işini taşıdı. İki ayda Türkiye..
Sosyal medyada tepki yağıyor! Laikçi kadından polise iğrenç sözler
Gündem

Sosyal medyada tepki yağıyor! Laikçi kadından polise iğrenç sözler

Polisin hareketlerinden şüphelenip kimlik sorduğu bir laikçi kadının tavırları dikkat tepki çekti. Ağzından salyalar akıtarak polisi aşağıla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23