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Baklavalık yufkadan yapımı kolay cevizli baklava tarifi

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Baklavalık yufkadan yapımı kolay cevizli baklava tarifi

2020-05-15 21:38:44
Baklavalık yufkadan yapımı kolay cevizli baklava tarifi

Bayram yaklaşırken en çok merak edilen ev yapımı baklava tarifleri oluyor. Ev hanımları şimdiden hazırlıklara başladı. Kolay ve lezzetli olan baklavalık yufka ile baklava yapımı da oldukça popüler. Peki, baklavalık yufka ile cevizli baklava nasıl yapılır?

#1
Foto - Bayram ve özel gün sofralarının baş tacı olan bu lezzeti evde de yapabilmek mümkün. Şerbetli tatlıların en gözdesi ve en zahmetli olanı baklava, bayramların en güzel ikramlarından biri...

Bayram ve özel gün sofralarının baş tacı olan bu lezzeti evde de yapabilmek mümkün. Şerbetli tatlıların en gözdesi ve en zahmetli olanı baklava, bayramların en güzel ikramlarından biri...

#2
Foto - Şerbetli tatlıların en gözdesi ve en zahmetli olanı baklava, bayramların en güzel ikramlarından biri... Bayramda konuklarına ev yapımı baklava sunmak isteyenler için ev baklavası ve baklavalık yufkadan cevizli baklava tarifini derledik.

Şerbetli tatlıların en gözdesi ve en zahmetli olanı baklava, bayramların en güzel ikramlarından biri... Bayramda konuklarına ev yapımı baklava sunmak isteyenler için ev baklavası ve baklavalık yufkadan cevizli baklava tarifini derledik.

#3
Foto - Malzemeler: - 500 gr hazır baklava yufkası - 2 su bardağı eritilip ılıtılmış tereyağı (Bitkisel margarin de kullanabilirsiniz.) - 2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi (Şamfıstığı ya da fındık da kullanabilirsiniz.) Baklavanın üzerine gezdirmek için; - 2 yemek kaşığı eritilmiş sıcak yağ Şurup için; - 4 su bardağı toz şeker - 3 su bardağı su - 1 yemek kaşığı limon suyu

Malzemeler: - 500 gr hazır baklava yufkası - 2 su bardağı eritilip ılıtılmış tereyağı (Bitkisel margarin de kullanabilirsiniz.) - 2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi (Şamfıstığı ya da fındık da kullanabilirsiniz.) Baklavanın üzerine gezdirmek için; - 2 yemek kaşığı eritilmiş sıcak yağ Şurup için; - 4 su bardağı toz şeker - 3 su bardağı su - 1 yemek kaşığı limon suyu

#4
Foto - Yapılışı: Şurubu hazırlamak için; su ve tozşekeri orta boy bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte, arada sırada karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve limon suyunu ilave edin. Şurubu kısık ateşte 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve ılık hale gelmesini bekleyin. Yufkaların yarısını aralarına eritilmiş yağdan birer yemek kaşığı gezdirerek kat kat fırın tepsisine yerleştirin. Çekilmiş fıstık, ceviz ya da fındığı yufkaların tam ortasına serpiştirin. Kalan yufkaları da aralarına eritilmiş yağ gezdirerek tepsiye yerleştirin. Yufkaları keskin bir bıçakla baklava biçiminde kesin. Baklavayı önceden ısıtıp 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında üzeri sarı kahverengi oluncaya kadar pişirin. Baklavayı fırından alın ve henüz sıcakken üzerine fırça yardımıyla sıcak yağı sürün. Ilık haldeki şurubu da hemen baklavanın üzerine gezdirin. Baklavanın şurubu çekmesi için 30 dakika bekleyin. Bu baklavayı ılık olarak da servise sunabilirsiniz.

Yapılışı: Şurubu hazırlamak için; su ve tozşekeri orta boy bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte, arada sırada karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve limon suyunu ilave edin. Şurubu kısık ateşte 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve ılık hale gelmesini bekleyin. Yufkaların yarısını aralarına eritilmiş yağdan birer yemek kaşığı gezdirerek kat kat fırın tepsisine yerleştirin. Çekilmiş fıstık, ceviz ya da fındığı yufkaların tam ortasına serpiştirin. Kalan yufkaları da aralarına eritilmiş yağ gezdirerek tepsiye yerleştirin. Yufkaları keskin bir bıçakla baklava biçiminde kesin. Baklavayı önceden ısıtıp 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında üzeri sarı kahverengi oluncaya kadar pişirin. Baklavayı fırından alın ve henüz sıcakken üzerine fırça yardımıyla sıcak yağı sürün. Ilık haldeki şurubu da hemen baklavanın üzerine gezdirin. Baklavanın şurubu çekmesi için 30 dakika bekleyin. Bu baklavayı ılık olarak da servise sunabilirsiniz.

#5
Foto - Baklavanın lezzetinin önemli bir kısmı tereyağından geliyor. Bu nedenle baklava yaparken tereyağı kullanmaya özen gösterin. Tereyağı sevmiyorsanız margarin tercih edebilirsiniz.

Baklavanın lezzetinin önemli bir kısmı tereyağından geliyor. Bu nedenle baklava yaparken tereyağı kullanmaya özen gösterin. Tereyağı sevmiyorsanız margarin tercih edebilirsiniz.

#6
Foto - Baklavanın içinde ve üstünde kullanacağınız fıstık ve ceviz gibi ürünlerin taze olmasına dikkat edin. Taze ürünler baklavanın lezzetini artırır.

Baklavanın içinde ve üstünde kullanacağınız fıstık ve ceviz gibi ürünlerin taze olmasına dikkat edin. Taze ürünler baklavanın lezzetini artırır.

#7
Foto - Baklavanın en önemli detaylarından biri de şerbeti. Sıcakken şerbet dökmek baklavanın hamurlaşmasına yol açar.

Baklavanın en önemli detaylarından biri de şerbeti. Sıcakken şerbet dökmek baklavanın hamurlaşmasına yol açar.

#8
Foto - Bunun yerine baklava soğuduğunda şerbeti üzerine gezdirmeniz baklavanın daha kıvamlı olmasına yardım eder.

Bunun yerine baklava soğuduğunda şerbeti üzerine gezdirmeniz baklavanın daha kıvamlı olmasına yardım eder.

#9
Foto - Baklavanın kalori ne kadardır?

Baklavanın kalori ne kadardır?

#10
Foto - 40 gram olan baklavanın ağırlığının yüzde 40’ı karbonhidrattan, yüzde 20’si tereyağından, kalan kısmı da şerbet ve iç malzemeden oluşuyor. Bir lokmada yiyebileceğiniz 1 diliminde 125 kalori var.

40 gram olan baklavanın ağırlığının yüzde 40’ı karbonhidrattan, yüzde 20’si tereyağından, kalan kısmı da şerbet ve iç malzemeden oluşuyor. Bir lokmada yiyebileceğiniz 1 diliminde 125 kalori var.

#11
Foto - Baklava nasıl yenir?

Baklava nasıl yenir?

#12
Foto - Baklavayı elle, ters çevirerek ve taban hamurunu damağınıza yapıştırarak ısırın.

Baklavayı elle, ters çevirerek ve taban hamurunu damağınıza yapıştırarak ısırın.

#13
Foto - Bir de iştahınıza hâkim olamadınız ve sayısız baklavayı midenize indirdiyseniz uzmanlar ayran, süt veya sodayla kan şekerinizi dengeleyebileceğinizi söylüyor. Yani baklava yedikten sonra çay veya kahve yerine ayran, süt ya da soda tüketmekte fayda var.

Bir de iştahınıza hâkim olamadınız ve sayısız baklavayı midenize indirdiyseniz uzmanlar ayran, süt veya sodayla kan şekerinizi dengeleyebileceğinizi söylüyor. Yani baklava yedikten sonra çay veya kahve yerine ayran, süt ya da soda tüketmekte fayda var.

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