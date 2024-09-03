Bakın ne yaptılar! Film Bursa'da gerçek oldu

Bizim ve karşı tarafın kiracıları var, en azından bir sınırımız belli olsun deyip tel örgü çekmek zorunda kaldık. Şu an hem onlar hem de biz rahatız. Ne onlar buraya ne de biz oraya geçebiliyoruz, karşıdan selamlaşıyoruz. Böyle bir noktaya geldi iş, Küçükbalıklı'nın Berlin Duvarı diyebiliriz. Bu tel örgü bence gerekli değildi. Burası 30 yıldır bu şekilde kullanılıyordu ve burası iş sahası niteliğinde olduğu için iş hanı gibiydi. Yabancı kimse girmiyordu. Daha güvenliydi. Şimdi kimse kimseyle tartışmak zorunda kalmasın diye böyle bir önlem aldık” ifadelerini kullandı.