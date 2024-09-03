  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Bakın ne yaptılar! Film Bursa'da gerçek oldu

2024-09-03 18:28:49
Bakın ne yaptılar! Film Bursa'da gerçek oldu

Kemal Sunal'ın propaganda filmi gerçek oldu. Husumetli iki aile sokağı tel örgü ile ikiye böldü.

#1
Foto - Bakın ne yaptılar! Film Bursa'da gerçek oldu

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde bulunan Aydan Sokak, tapu sahipleri tarafından tel örgü ile kapatıldı. Çıkmaz sokak olan yolda arsa sahiplerinden biri, diğerine yolu kapatan fabrikanın içerisinden yol açmasını istedi. Diğer tapu sahibi bunun mümkün olmadığını söylemesinin üzerine yolu ayıran zincir çekildi. Daha sonra iki taraf arasında çıkan husumet nedeniyle tel örgü çekilerek sınır çizildi. Tel örgünün iki taraf husumeti bitireceği düşünülse de arsa içinde yer alan işletmelerdeki kiracıların işlerini olumsuz yönde etkiledi. Araç girişlerinde sorun yaşanan sokakta mal geldiğinde ürünleri güçlükle içeriye taşıdıklarını söyledi.

#2
Foto - Bakın ne yaptılar! Film Bursa'da gerçek oldu

30 yıldır komşuluk yaptıklarını ve sudan sebeplerle böyle bir şeye gerek olmadığını söyleyen arsa sahiplerinin varislerinden Ekrem Özsoy, “Bu yol 30 sene öncesinden kalma, şahsi bir yoldur. Burası bizim kendi arsamız, karşı tarafta arkadaşlarımızın ve komşumuzun arsaları var. İki taraf içinde yol gerekli olduğu için biraz onların yerinden, biraz bizim yerimizden yer bırakılıp yol yapıldı. O zaman için karşı taraftaki arkadaşların babalarıyla benim dedem kendi aralarında anlaşıp böyle bir yol bırakmışlar. Sonrasında şimdiki varisler bu yolun komple açılması gerektiğine dair bir iddiada bulunuyorlar. Yolun bitimi farklı bir kişiye ait.

#3
Foto - Bakın ne yaptılar! Film Bursa'da gerçek oldu

Burası dedemin diğer taraf babamın olabilir fakat iki ayrı tapu bulunuyor. Yolun başındaki fabrikanın içinden anayol geçmesi gerektiğini iddia ediyorlar. Yapılacak bir iş olmadığı için yapmadık. ‘Yolu açmıyorsan biz de yolun başını kapatıyoruz deyip zincir çektiler. Daha sonrasında araç dışında yürüyerek de buradan geçmeyeceksiniz dediler. Karşı taraftaki arkadaşlarla konuşup bunu çözemedik. 30 yıldır burada komşuyuz bu tarz şeylere gerek yok dedik ama konuşmalarımız netice vermedi.

#4
Foto - Bakın ne yaptılar! Film Bursa'da gerçek oldu

Bizim ve karşı tarafın kiracıları var, en azından bir sınırımız belli olsun deyip tel örgü çekmek zorunda kaldık. Şu an hem onlar hem de biz rahatız. Ne onlar buraya ne de biz oraya geçebiliyoruz, karşıdan selamlaşıyoruz. Böyle bir noktaya geldi iş, Küçükbalıklı'nın Berlin Duvarı diyebiliriz. Bu tel örgü bence gerekli değildi. Burası 30 yıldır bu şekilde kullanılıyordu ve burası iş sahası niteliğinde olduğu için iş hanı gibiydi. Yabancı kimse girmiyordu. Daha güvenliydi. Şimdi kimse kimseyle tartışmak zorunda kalmasın diye böyle bir önlem aldık” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Bakın ne yaptılar! Film Bursa'da gerçek oldu

Sokağı ikiye bölen yaklaşık 20 metrelik tel örgü, Sinan Çetin'in 1999 yılında yazıp yönettiği usta oyuncu Kemal Sunal Kemal ile oğlu Ali Sunal'ın yanı sıra Metin Akpınar, Meltem Cumbul, Meral Orhonsay, Nail Kırmızıgül, Tugay Aydın ve Rafet El Roman'ın rol aldığı Propaganda filmini akıllara getirdi. Film 1948 yılında siyasi otoritenin emriyle, tel örgü çekilerek ikiye bölünen bir köyün sakinlerini konu alıyordu. 2024 yılında Bursa'da yaşanan bu görüntüler bir taraftan güldürürken bir taraftan da düşündürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sadece aklımızla alay etmeyin! Yemeyin bizi mezun oldular öyle mi?
Gündem

Sadece aklımızla alay etmeyin! Yemeyin bizi mezun oldular öyle mi?

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atan teğmenler..
Hapishanede kaçma girişimi: 129 ölü, 59 yaralı
Yerel

Hapishanede kaçma girişimi: 129 ölü, 59 yaralı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da, bir hapishanede yaşanan kaçma girişiminde 129 kişi öldü, 59 kişi de yaralandı...
Cunta heveslilerinin arkasında kim var
Gündem

Cunta heveslilerinin arkasında kim var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çekip, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını at..
Mustafa Kemal doğmadan önce harp okulunu kurmuş! Ece Üner cehaletin dozunu kaçırdı
Medya

Mustafa Kemal doğmadan önce harp okulunu kurmuş! Ece Üner cehaletin dozunu kaçırdı

Mustafa Kemal’i öveceğim diye sosyal medyada rezil rüsva olan Ece Üner, yine saçmaladı. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Kemal’in cephede 3 bin 3..
Kiracıları ilgilendiren rakam belli oldu
Ekonomi

Kiracıları ilgilendiren rakam belli oldu

Bir süredir kiracıların merakla beklediği haber geldi. İşte, eylül ayı kira artış oranı...
Küfürbaz Dilruba'nın cezası belli oldu!
Gündem

Küfürbaz Dilruba'nın cezası belli oldu!

İzmir’deki sokak röportajında AK Parti seçmenine ağza alınmayacak sözler sarf ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hadsiz sözlerle h..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23