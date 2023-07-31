Bakın bu aşurenin sırrı ne!

Şimdiki komşulukları görüyorum. Ama çok şükür bizim bu sitede halen komşuluklar var. Arşeyi yaptığım zaman bütün komşularımla beraber oturup kalkıyoruz. Yaptığım aşurenin içine nisan ayında yağan yağmur ve zemzem suyu katıyorum. İnşallah herkese şifa olur. 15 yıldır sürekli ben bu aşureyi yapıyorum. Yaşadığım sitenin önünde yaklaşık 250 kişiye ikramda bulunuyorum” dedi.