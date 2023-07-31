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Yaşam
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Bakın bu aşurenin sırrı ne!

2023-07-31 18:02:10
Bakın bu aşurenin sırrı ne!

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan Gülbeyaz Karakurt, 15 yıldan beri evinin önünde yaklaşık 250 kişiye aşure yapıp dağıtıyor.

#1
Foto - Bakın bu aşurenin sırrı ne!

Tatvan ilçesinde ikamet eden Karakurt, her yıl Muharrem ayı münasebeti ile kazanlarla aşure yaparak mahalleliye ikram ediyor.

#2
Foto - Bakın bu aşurenin sırrı ne!

Gülbeyaz Karakurt, zemzem suyu ile yaptığı aşureyi 15 senedir evinin önünde dağıtıyor. Kazanlarla yaptığı aşureyi yaşadığı sitenin önünde komşularına, mahallenin çocuklarına ve vatandaşlara ikram eden Karakurt, 15 yılda bir kere bile aşure yapmayı ihmal etmediğini söyledi.

#3
Foto - Bakın bu aşurenin sırrı ne!

Karakurt, yaptığı aşureye hastalara şifa olsun diye nisan yağmuru ile zemzem suyu kattığını belirterek, “Muharrem ayı öncelikle bütün İslam ülkeleri için hayırlı uğurlu olsun. Ben bu aşureyi zevkle yapıyorum. Hasta olsam bile yaptığım zaman iyileşiyorum. Artık eski komşuluklar kalmadı.

#4
Foto - Bakın bu aşurenin sırrı ne!

Şimdiki komşulukları görüyorum. Ama çok şükür bizim bu sitede halen komşuluklar var. Arşeyi yaptığım zaman bütün komşularımla beraber oturup kalkıyoruz. Yaptığım aşurenin içine nisan ayında yağan yağmur ve zemzem suyu katıyorum. İnşallah herkese şifa olur. 15 yıldır sürekli ben bu aşureyi yapıyorum. Yaşadığım sitenin önünde yaklaşık 250 kişiye ikramda bulunuyorum” dedi.

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