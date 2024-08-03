Bakan Yerlikaya: “Yüz tanımalı yaka kamera sistemi getirilecek”

Edirne'de açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Devriye araçlarımıza yüz tanımalı kamera sistemi de geliyor. Biz bu yıl bu uygulamaya başladık. 2025 yılının sonunda emniyet, jandarma hatta sahil güvenliğimizde denetimlerimizde personellerimizin yakasında yüz tanımalı ASELSAN’ın yaptığı kameralardan faydalanalım istiyoruz” dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında Edirne'de 1 Haziran 2023-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen bazı operasyon başlıklarıyla ilgili bilgiler ve verileri paylaştı. Yapılan toplantıda Edirne'deki asayiş suçlarıyla ilgili emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten bilgi alan Bakan Yerlikaya, 1 Ocak ve 31 Temmuz 2024 olmak üzere yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen başarılı çalışmaları anlattı. Edirne’de kaçakçılıkla ilgili operasyonların da devam ettiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, kaçakçılıkla ilgili şu ana kadar 125 milyon lira vergi kaybını önlediklerini ve 13 kişinin tutuklandığını, 13 kişiye de adli kontrol yapıldığını vurguladı. Hudut birlikleriyle birlikte önemli hizmetler verdiklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, onlara yardımcı olmak üzere 293 kilometrelik hudut sınırında 1 temelli jandarma taburu ve 2 geçici tabur getirdiklerini aktardı.