2024-08-03 09:15:19 Bakan Yerlikaya: “Edirne göç rotası olmaktan çıktı”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de düzenlenen asayiş ve güvenlik toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Edirne üzerindeki transit göç rotasının artık değiştiğini ve kentin göç rotası olmaktan çıktığını söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de 'Türkiye'nin Huzuru' sloganıyla düzenlenen asayiş ve güvenlik toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, Bakanlık olarak huzur ve güvenliği sağlamak için terörle mücadeleden zehir tacirlerine, organize suç örgütlerinden göçmen kaçakçılığı organizatörlerine kadar suç ve suç odaklarıyla büyük mücadele verdiklerini söyledi. Yerlikaya, tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de suçta kibirlenenleri, huzura kastedenleri hukuktan ve milletten aldıkları güçle tek tek bitireceklerini ve bu noktada kararlı olduklarını ifade etti. "Adresini güncellemeyen göçmeni deport edeceğiz" Edirne'de 7 bin 668 düzenli göçmen olduğunu ve adres tahsisatlarını yaptıklarını aktaran Bakan Yerlikaya, "Güvenlik birimlerimiz ve göçle ilgili çalışan arkadaşlarımız her birinin adreslerine gitti, kapılarını çaldı.