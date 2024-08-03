Bakan Yerlikaya: “Edirne göç rotası olmaktan çıktı”

O adreste oturup oturmadıklarını kontrol etti. Vermiş olduğumuz sürede adres güncellemesini yapmadıkları takdirde onları düzensiz hale getirip, yakaladığımız zaman da deport edeceğiz" dedi. “Türkiye genelinde 8 bin 701 operasyon yaptık” Düzensiz göçmenle ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile mücadele noktasında canla başla çalıştıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, 19 Eylül tarihinin Edirne ve Trakya hududu için önemli bir tarih olduğunu ifade etti. O tarihte Bulgaristan ve Yunanistan'daki meslektaşlarını telefonla aradığını, üzerlerinde büyük bir sorumluluk olduğunu söylediğini belirten Bakan Yerlikaya, "Biz hudutlarımızı korumakla ilgili, milletimizin bizden beklediği huduttaki bütün sınır, güvenlik entegre tesislerimizle beraber, hudut birliklerimizle beraber bir kişiyi ne alırız ne de bir kişiyi buradan düzensiz bir göçmenin oraya geçişine de göz yumarız. 19 Eylül'den itibaren şu anda muhataplarımıza bakan olarak ben, valilerimiz, kurmuş olduğumuz bir mekanizmayla Göç İdaresi Başkanı kurmuş olduğumuz bir mekanizmayla devamlı suretle üç ülke bürokrasi valileri, kapıdaki idarecileri ve nihayetinde bakanları devamlı istişare halindeyiz.