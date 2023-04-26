2023-04-26 20:07:13 Bakan Varank'tan flaş açıklama! 12 ay içinde başlıyor
Kocaeli’de Çip Üretim Tesisi Yatırımı ve “Idea Incubation” kuluçka merkezinin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Makine ekipmanların Gebze Kampüsüne getirilmesinden sonra inşallah 12 ay içerisinde Türkiye'de ilk defa 65 nanometre çipleri üretmeye başlayacağız” dedi. Varank, Kocaeli’de Çip Üretim Tesisi Yatırımı ve “IDEA Incubation” kuluçka merkezi açılışına katıldı. Ülkenin geleceğine yönelik altyapı ve teknoloji çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Varank, “Milli teknoloji hamlesi rehberliğinde artık tam zamanında doğru teknolojilere yatırım yapıyoruz. Bunu yerli ve milli otomobilimiz Togg’da yaptık. Sizler de şahit oluyorsunuz. Vatandaşlarımız Togg’a gerçekten büyük bir teveccüh gösteriyor. Birilerinin ‘Bunu kim alır’ dediği Togg rekor sürede rekor siparişlere ulaştı. İnşallah 2025’ten itibaren Togg'un ihracatına da başlayacak. İnşallah yerli ve milli otomobilimizin yükselişi devam edecek. Biz Türkiye'nin otomobili projesiyle aslında bir araç üretmekten ziyade bir vizyonu ortaya koyduk. Mobilite ekosistemindeki dönüşümü ön görerek Türkiye'nin otomobilini doğuştan elektrikli olarak tasarladık. Bu vizyonun ikinci adımı olarak şimdi Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapacağız. İşte birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin ilk otomotiv batarya fabrikasının temelini de yine Gemlik'te attılar” dedi.