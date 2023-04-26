Bakan Varank'tan flaş açıklama! 12 ay içinde başlıyor

Çip üretme noktasındaki çalışmalara değinen Bakan Varank, 12 ay içerisinde 65 nanometre çiplerin üretimine başlanacağını duyurdu. Varank, “Doğru zamanda, doğru teknolojiye yatırımı biz yine insansız hava araçlarında da yaparak tüm dünyaya Türkiye'nin rüştünü ispat ettik. Türkiye bugün SİHA'larda dünyanın ilk üç ülkesinden bir tanesi olarak kabul ediliyor. TB2'nin dünyadaki bilinirliği, marka değeri dünyadaki bütün İHA ve SİHA markalarının önünde gidiyor. İşte bugün de çip teknolojisine yapılacak yatırımlarda bir fırsat penceresi olduğunun gayet farkındayız. Bu noktada şüphesiz TÜBİTAK, ülkemizin çip ve tasarım üretim kabiliyetleri alanında en yetkin kurumu olarak zaten ülkemizde faaliyetlerini sürdürüyoruz. Savunma sanayi şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu stratejik çiplerin hem tasarımını hem de üretimini TÜBİTAK'ta yapabiliyoruz. Daha önce konuşmalarımda MİHAL örneğini vermiştim Şimdi de yanımda Türkiye'nin ilk milli işlemcisi ÇAKIL bulunuyor. İşte biz aslında kabiliyetlerimizi son dönemde ortaya koyduk. Kendi işlemcimizi tasarladık. Üretimini gerçekleştirdik. Yine aynı zamanda foto dedektörlerin çiplerini de yapıyoruz. Onu da kamuoyuna farklı toplantılar vesilesiyle ben göstermiştim. Bunların ihracat değerinin kilogram başına 388 bin dolar olduğunu söylemiştik. Bakınız Türkiye'nin kilogram başına ihracat değerinin iki dolarlar civarında olduğunu düşünürsek böyle yüksek teknolojili işlerin ne kadar katma değerli, Türkiye'ye ne kadar büyük kazanç getirdiğini kolayca bir şekilde anlayabiliriz. Burada gerçekten büyük bir katma değer var. Ülkemiz için büyük fırsatlar var. Bu manada Katar Hamad Bin Halife Üniversitesi'yle TÜBİTAK Bilgem arasında sağlanan iş birliğiyle hayata geçireceğimiz çip yatırımını biz oldukça önemsiyoruz. Çip üretim hattının kurulabilmesi için gerekli olan, değeri 30 milyon doları bulan makine ve ekipmanlar Hamad bin Halife Üniversitesi tarafından temin edilecek. TÜBİTAK BİLGEM ise temiz odaların inşa edilmesinden, makinelerin Katar'dan getirilerek burada kurulmasından ve tesisin işletilmesinden sorumlu olacak. Makine ekipmanların Gebze Kampüsüne getirilmesinden sonra inşallah 12 ay içerisinde Türkiye'de ilk defa 65 nanometre çipleri üretmeye başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz” dedi.