Bakan Uraloğlu indirimi resmen açıkladı! Hızlı trenlere ‘emekli’ tarifesi

Yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip ülkemizin emekli nüfusunun yaklaşık 16 milyona ulaştığının altını çizen Uraloğlu, “Emeklilerimiz, Türkiye Yüzyılı’nın emektarlarıdır. Alın ve akıl terleriyle ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan, tecrübelerinden her zaman yararlandığımız önemli bir kesimdir. İkinci baharlarında rahat etmelerini sağlamak üzere gerek yerel yönetim gerekse diğer tüm bakanlıklarla birlikte koordinasyon içerisinde en güzel en iyi uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. 2024 yılının “Emekliler Yılı” olduğu kadar “Demiryolu Yılı” olduğunu da hatırlatan Uraloğlu, şunları söyledi: “Ülkemizin dört bir köşesinde başlattığımız demiryolu seferberliği ile yüksek hızlı ve hızlı demiryolu hatları inşa ediliyor, iyileştirilen ve modernize edilen mevcut demiryolu sistemimiz tıkır tıkır işliyor, milli ve yerli demiryolu sanayimiz gelişiyor. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğümüz 2023 yılında 255 milyon yolcuyu ulaştırırken trenlere talep giderek artıyor, farklı rotalarda hizmete verdiğimiz turistik ve diğer trenlerimizle Anadolu’muzun tarihi ve doğa güzellikleri keşfediliyor, bölgeler arasında etkileşim, ticaret, sirkülasyon artıyor. Demiryolu ulaştığı her yere bereket, güzellik katıyor. Bayramlarda da en fazla tercih edilen ulaşım aracı tren… Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak ve vatandaşlarımızın huzur içerisinde sevdikleriyle geçirmesi için gerekli tedbirleri aldık.”